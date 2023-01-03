شباب الأهلي يكسب الهلال وينفرد بصدارة «سلة غرب آسيا»

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

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انفرد شباب الأهلي بصدارة مجموعته الأولى في بطولة سوبر غربي آسيا لكرة السلة بعد فوزه على ضيفه الهلال السعودي 75 - 70 ضمن الجولة الثالثة في المباراة التي جرت في قاعة نادي شباب الأهلي بالممزر، ليحصل شباب الأهلي على العلامة الكاملة في 3 مباريات فيما ألحق أول خسارة بالهلال، الذي تقدم في الربع الأول 24 - 20، وتحولت السيطرة والتفوق لشباب الأهلي في الربع الثاني الذي أنهاه لمصلحته 21 - 15 ليتقدم في النتيجة بفارق نقطتين قبل الاستراحة 41 - 39، وتقدم الهلال في الربع الثالث 18 - 16 ليتعادل الفريقان في النتيجة 57 - 57 قبل الربع الأخير الذي تميز بالندية وتفوق فيه شباب الأهلي 18 - 13 ليفوز بالمباراة بفارق 5 نقاط.

وبدأ شباب الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على البشائر العُماني 71 - 69 في مسقط ثم على كاظمة الكويتي في دبي بنتيجة 91 - 86، بينما بدأ الهلال السعودي مشواره بالفوز على كاظمة 96 - 92 ثم على البشائر العُماني في الرياض 86 - 54.

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