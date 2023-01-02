الكويتي سيف العدواني في «يد الشارقة»

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تعاقد نادي الشارقة مع الدولي سيف العدواني لاعب منتخب الكويت ونادي الكويت الكويتي لكرة اليد، لتدعيم صفوف فريقه في أثناء مشاركته في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، التي تنطلق غداً.

ويعد العدواني أحد أفضل النجوم الصاعدين في اليد الخليجية، وتوج مع ناديه الكويت الكويتي بالموسم الماضي بلقب البطولة الآسيوية المرة الأولى ليتأهل إلى كأس العالم للأندية «سوبر جلوب»، وقاد سيف العدواني منتخب شباب الكويت للتأهل إلى كأس العالم للشباب، وحصد برونزية كأس آسيا للشباب، وحصل على جائزة أفضل لاعب بالبطولة في 2022.

ووجه محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، الشكر إلى خالد الغانم رئيس مجلس إدارة نادي الكويت، على سرعة الاستجابة لطلب الشارقة بضم اللاعب، مشيداً بروح التعاون والعلاقات المتميزة التي تربط الناديين، ومتمنياً التوفيق للاعب مع الشارقة.

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