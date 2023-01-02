الفجيرة للشطرنج ينال ذهبية بطولة الدوري العام

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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فاز نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بالمركز الأول في بطولة الدوري العام، لفئة تحت 18 سنة، والمركز الثاني لفئة تحت 12 سنة في ختام المنافسات، التي أقيمت في نادي دبي للشطرنج، بإشراف اتحاد الإمارات للشطرنج، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من أندية الشطرنج في الدولة.

وأكد الدكتور عبد الله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة أن الجهود التدريبية والإدارية أتت بثمارها، وبارك للاعبين الفوز بذهبية الدوري العام، وأكد العمل في المرحلة المقبلة، للحفاظ على المكاسب المميزة، والوجود بين أفضل لاعبي الشطرنج محلياً ودولياً.

بدوره أشاد المهندس إبراهيم جلال البلوشي الأمين العام للنادي بالمستويات الفنية، التي يقدمها لاعبو النادي، ومنوهاً بأن اللجنة الفنية ستدرس المكاسب المتحققة، لتعزيزها في العام الجديد بشكل أفضل.

وأوضح جاسم هيكل البلوشي مدير شؤون اللاعبين أن لاعبي النادي حققوا الفوز على جميع الأندية المنافسة، وهناك تعادل وحيد من دون أي خسارة في فئة تحت 18 سنة، وفي فئة تحت 12 سنة فاز اللاعبون في جميع الجولات مقابل خسارة واحدة، وقال البلوشي: ما تحقق يعتبر مقدمة لإنجازات مستقبلية.

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