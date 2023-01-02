3 مباريات في انطلاق كأس نائب رئيس الدولة لليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تقام اليوم 3 مباريات في انطلاق الدور الأول لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد للرجال، والتي تمثل البطولة الخامسة بالموسم، وتم توزيع الفرق إلى مجموعتين، وضمت الأولى فرق الوصل والنصر ودبا الحصن، والثانية فرق العين وشباب الأهلي والشارقة والجزيرة.

وتقام مباراتان في المجموعة الأولى، يستقبل الوصل في السابعة مساء ضيفه مليحة في مواجهة الأوراق المكشوفة، وانتهى آخر لقاء جمع الفريقين لصالح الوصل 25 - 31، ويستضيف النصر فريق دبا الحصن في التوقيت نفسه، بذكريات لقاء الفريقين في الدوري، والذي انتهى لصالح دبا الحصن بنتيجة 26 - 24، ويأمل النصر برد اعتباره، بينما يسعى «الحصن» لتأكيد تفوقه على منافسه.

وتشهد صالة مكتوم بن محمد بقلعة «فرسان دبي» بالنهدة مواجهة من العيار الثقيل بين شباب الأهلي، وصيف الدوري، وضيفه الشارقة، بطل الدوري وحامل اللقب، ضمن مباريات المجموعة الثانية، وكان لقاء الفريقين بالدوري شهد فوز شباب الأهلي على الشارقة 24 - 23.

3 أدوار

تقام البطولة على 3 أدوار، تم تقسيم الفرق الثمانية بالبطولة إلى مجموعتين، وتقام منافسات البطولة بدورها التمهيدي بطريقة الدوري من دور واحد، لتحديد ترتيب فرق كل مجموعة من 1 إلى 4، ثم يقام الدور قبل النهائي بنظام «المقص»، ويلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع بالمجموعتين وجهاً لوجه، وفريقا المركزين الأول والثاني وجهاً لوجه، لتحديد أطراف الدور النهائي للبطولة، ويليه الدور النهائي.

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