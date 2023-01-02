شرطة دبي بطل «الإمارات للبومسا الباراتايكوندو»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بمجلس تمكين أصحاب الهمم، بالتعاون مع الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، المركز الأول في منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للبومسا «الباراتايكواندو» 2022، التي نظمها اتحاد الإمارات للتايكواندو في صالة نادي الفجيرة للفنون القتالية، فيما أحرز المركز الثاني نادي دبي لأصحاب الهمم، والمركز الثالث مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

وقال العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة: «إن هذا الإنجاز المتميز يأتي ثمرة لدعم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وتوجيهاته المستمرة لتفعيل السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، واستراتيجية دبي «مجتمعي... مكان للجميع»، وتطبيق برامج استراتيجية أصحاب الهمم في شرطة دبي، وذلك بهدف تعزيز وصول الأبطال من تلك الشريحة المهمة إلى منصات التتويج، وتحقيق نقلة ملموسة في مستوى الحضور الرياضي على مختلف الأصعدة».

وبدوره، أكد النقيب عبدالله حمد الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، أن المجلس يحرص على المشاركة الفاعلة في البطولات الرياضية لإشراك الموظفين وأبنائهم من شريحة أصحاب الهمم فيها لتعزيز مكتسبات القيادة العامة لشرطة دبي كجهة صديقة لأصحاب الهمم، وإبراز سعيها الدائم لتقديم الرعاية والدعم والاهتمام لاستثمار مواهبهم وتفعيل دورهم ودمجهم في المجتمع إلى جانب استثمار مواهبهم لتحقيق الإنجازات والصعود على منصات التتويج.

وأوضح الخبير عبدالقدوس محمد إسحاق، رئيس فريق شرطة دبي في البطولة، أن الفريق حقق نتائج متميزة نتيجة التدريبات المستمرة والمتابعة المتواصلة للأعضاء لتطوير مهاراتهم الرياضية والحفاظ على لياقتهم البدنية، ما أهلهم للفوز بالمركز الأول.

ومن جانبها، أكدت فاطمة بوحجير، مشرفة الأنشطة الرياضية في مجلس تمكين أصحاب الهمم، أن مشاركة فريق شرطة دبي تأتي ضمن حرص المجلس على المشاركة في الفعاليات الرياضية على كل المستويات لدمج اللاعبين بالمجتمع الرياضي وخلق روح المنافسة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز