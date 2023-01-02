تتويج الفائزين بمزاينة الإبل في "مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن"بعجمان

المصدر: وام

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توج الشيخ حميد بن عمار النعيمي بحضور الشيخ محمد بن عمار النعيمي، الفائزين في أشواط سن الحقايق ضمن مسابقات اليوم الثاني من مزاينة الإبل في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل "التلة - 2023" والمقام في عجمان.

حضر التتويج معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وسعادة عبدالله مبارك المهيري المدير العام لاتحاد سباقات الهجن، ومحمد عبدالله بن عاضد المهيري مدير مزاينة الإبل بالمهرجان، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، وعدد من كبار ملاك الإبل ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وفي شوط حقايق شرايا محليات لأبناء القبائل “أهل المنطقة”، فازت "الود" لمالكها حمد عبيد سيف الرايحي العليلي لتحصل بالمركز الأول، وفي المركز الثاني "رسمية" لمالكها محمد سالم علي بن سميط آل علي، وفي المركز الثالث "انتحار" لمالكها سالم عبيد على سعيد الكعبي، وحلت في المركز الرابع " سياسة " لمالكها محمد راشد سالم الشاوي الغفلي، وفي المركز الخامس "حدث" لمالكها مصبح محمد مصبح حامد المزروعي.

وفي شوط حقايق شرايا محليات لأبناء القبائل فازت "سبا" لمالكها حميد سعيد السيد سعيد المحرمي بالمركز الأول، وحلت في المركز الثاني "نوايد" لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني ، وفي المركز الثالث "مهمة" لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، وحلت "الظبي" لمالكها صالح مبخوت غانم المنهالي في المركز الرابع، في حين حلت "مصيحه" لـ نشوه حمد سالم العامري في المركز الخامس.

وسجلت النتائج في شوط حقايق تلاد محليات لأبناء القبائل، فوز "ريم الفلا" لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني بالمركز الأول، وفي المركز الثاني "أمسية" لمالكها سالم سهيل طاهي الراشدي ، وجاءت بالمركز الثالث "ترند" لمالكها غازي علي سعيد باقروان من اليمن، وحلت "الزاير" لمالكها محمد سالم سعد الحرسوسي من عُمان في المركز الرابع، في حين حلت "الاماراتية" لمالكها سالم سعيد السيد سعيد المحرمي في المركز الخامس.

أما في شوط حقايق مهجنات أصايل لأبناء القبائل حصدت المركز الأول "ذهيبة" لمالكها خالد حميد عبدالله بن محمد القريني من عُمان، وفي المركز الثاني "عجايب" لمالكها ملهم مسلم مبارك سعيده الراشدي، والمركز الثالث "الواريا" لمالكها مسفر محمد عايض القحطاني، وحلت "نويعس" لمالكها شافي سعيد محمد راشد المنصوري في المركز الرابع، في حين حلت "زعفرانه" لمالكها سالم سيف محمد المقبالي من عُمان في المركز الخامس.

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