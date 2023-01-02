حميد النعيمي يزور مهرجان محمد بن زايد للهجن بميدان التلة في عجمان.

المصدر: وام

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زار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان اليوم مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة وموقع مزاينة الإبل "التلة 2023”، بميدان التلة بإمارة عجمان والتي تقام خلال الفترة من 1 حتى 6 يناير الحالي.

وأشاد سموه برعاية ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله” لتنظيم مثل هذه السباقات التراثية والذي يقام للعام الثاني عشر على التوالي، في مختلف مناطق الدولة للمحافظة على تراث الآباء والأجداد والعادات والتقاليد الإماراتية وتشجيع المواطنين للاهتمام بالهجن وتربيتها وامتلاكها والحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، والمساهمة في تطوير السياحة والتعريف بمزاينات الإبل وارتباطها بالمورث الثقافي الإماراتي والخليجي.

وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان على دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله”، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لسباقات الهجن وتشجيع المواطنين على ممارسة هذه الرياضة للمحافظة على تراثنا والسعي على اقتناء الإبل وتدريبها وحرصهم الدائم على صون التراث.

وقال سموه إن مزاينة الإبل نوع من التراث الأصيل لأهل الخليج وأن اهتمام قيادتنا الرشيدة بالتراث نابع من توجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإيمانه بأهمية إحياء العادات والتقاليد الأصيلة والحفاظ على الموروث الشعبي في قلوب ونفوس الناس والأجيال المتعاقبة.

ووصف سموه الحضور المميز للمشاركين من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بالظاهرة الصحية التي تدل على رسوخ العادات والتقاليد في نفوس أهل الخليج واهتمامهم الكبير بماضي الأجداد والآباء وحرصهم على إحياء التراث وصونه ونقله.

وقدم سموه الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا المهرجان واستمراريته للعام الثاني عشر على التوالي ولكل من يعمل للارتقاء بهذه الرياضة التراثية العريقة والثمينة.

رافق سموه خلال الزيارة الشيخ حميد بن عمار النعيمي والشيخ محمد بن عمار النعيمي والشيخ خالد بن حمدان النعيمي رئيس لجنة سباقات الهجن في ميدان التلة وسعادة طارق بن غليطة مدير مكتب الحاكم وعدد من كبار المسؤولين.



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