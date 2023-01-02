«مرعب» يحتفي بأبطال «سيارات صعود التل»

المصدر: الظفرة - البيان

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توّج عبدالله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، أبطال بطولة السيارات لصعود تل مرعب، ضمن البطولة التي اختتمت أول من أمس، في منافسات مهرجان ليوا الدولي 2023، وأقيمت على مدار يومين، ضمت سبع فئات، وكرّم عبدالله بطي الأوائل في موقع السباق تحت تل مرعب الأسطوري، بحضور جماهيري كبير. كما شارك على مدار يومين 78 سيارة في 7 فئات مختلفة، وجرت أكثر من مئة محاولة لصعود التل مع استغلال أغلب المشاركين لفرصة القيام بمحاولتين من خلال التحدي، وتوج الفائزين في الختام عبدالله بطي القبيسي، ومحمد المشغوني نائب رئيس مجلس الإدارة، وبخيت بن عشير المزروعي عضو مجلس إدارة النادي، وحمدان المزروعي مدير عام النادي.

تهنئة

وهنأ عبدالله بطي القبيسي، كل الفائزين والمشاركين في بطولة السيارات لصعود تل مرعب، مشيداً بما قدموه من مستويات عالية وجهود كبيرة في منافسات صعود التل، وقال: كان واضحاً أن الجميع مستعد وبقوة من أجل المنافسة والدليل الأرقام القوية التي شاهدناها على حاجز النهاية تنكسر في أكثر من فئة وأيضاً عدم وجود أي توقفات في اليوم الأخير والذي انتهى في وقت مبكر. كما أكد أن الحضور الجماهيري الكبير الذي تزامن مع السباق قد فاق التوقعات ورفع من وتيرة الحماس في المنطقة، وقال: زينت الجماهير التل من كل الجهات وتوافد الجميع من مشاركين وزوار لمتابعة تفاصيل أحد أهم السباقات في أجندة المهرجان.

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