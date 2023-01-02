انطلاق «مزاينة الإبل» في مهرجان محمد بن زايد للهجن

المصدر: عجمان - وام

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انطلقت مسابقات مزاينة الإبل في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «التلة - 2023»، وسط مشاركة واسعة من مُلاك الإبل الأصيلة من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر لغاية الجمعة المقبل في التلة بإمارة عجمان.

وتشهد «مزاينة الإبل» خلال هذه الدورة 24 شوطاً مخصصة لإبل لأبناء القبائل ضمن فئة المحليات والمهجنات الأصايل، وخصص لها 240 جائزة قيمة موزعة على ضمن 6 فئات عمرية (مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول).

وتوافد مُلاك الإبل، أمس، إلى موقع المزاينة للمشاركة في أشواط اليوم الأول الذي يشهد منافسات سن المفاريد ضمن 4 أشواط للمحليات والمهجنات الأصايل (شرايا محليات عام لأبناء القبائل، تلاد محليات عام لأبناء القبائل، شرايا محليات لأبناء القبائل، مهجنات أصايل عام لأبناء القبائل)، حيث خصصت اللجنة المنظمة 10 جوائز قيمة لكل شوط في سن المفاريد، بمجموع 40 جائزة قيمة.

ويبدأ اليوم بدخول المطايا المشاركة في سن الحقايق للمنافسة على المراكز الأولى في أشواط الشرايا والتلاد المحليات والمهجنات الأصايل لأبناء القبائل، إذ تدخل المطايا في الأشواط المخصصة لها حسب الأوقات المحددة وفق الجدول المعلن في تطبيق مهرجان الظفرة أو عبر منصات التواصل الاجتماعي «تراثنا» التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وتهدف مزاينة الإبل في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل إلى الحفاظ على التراث الإماراتي والخليجي والعربي، وما يرتبط به من عادات، والحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير السياحة الثقافية وتحفيز النشاط الاقتصادي في الإمارات، والترويج لجلب عشاق السياحة التراثية من جميع أنحاء العالم، واستقطاب المزيد من الزوار لحضور الفعاليات المختلفة والاطلاع على معالم الإمارات والبيئة الصحراوية، وكذلك التعريف بمزاينات الإبل وارتباطها بالموروث الثقافي الإماراتي والخليجي.

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