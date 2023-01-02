9 مليارات درهم مساهمة الرياضة في اقتصاد دبي

المصدر: دبي - البيان

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واصل القطاع الرياضي في دبي نموه السريع على مدار 2022، مسجلاً العديد من الأرقام الإيجابية التي تعكس تطوره ومساهمته في دعم القطاع السياحي والاقتصادي بشكل عام، وكشف تقرير أعده مجلس دبي الرياضي، من خلال بيت خبرة عالمي، عن ارتفاع مساهمة الرياضة في الناتج المحلي لإمارة دبي إلى أكثر من 9 مليارات درهم سنوياً، وبنسبة مساهمة بلغت 2.3 %، كما أن القطاع الرياضي يدعم توفير 105 آلاف فرصة عمل، وهو الأمر الذي تحقق من خلال النمو الكبير والمتواصل للقطاع الرياضي بجميع جوانبه المرتبطة بقطاع تنظيم الفعاليات الرياضية، وكذلك الصناعة الرياضية وزيادة أعداد المشاركين والجمهور في الفعاليات والبطولات من داخل وخارج الدولة ونمو السياحة الرياضية.

نموذج رائع

وأشار التقرير إلى أن صور مشاركة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومعه أكثر من 193 ألف مشارك في فعالية تحدي دبي للجري ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة في شارع الشيخ زايد بقلب دبي، والذي تحوّل إلى أكبر مضمار جري في العالم، قدمت نموذجاً رائعاً عن مكانة الرياضة في دبي ومواصلة نموها وتحقيقها العديد من الأرقام القياسية في مجال زيادة الوعي بأهمية الرياضة وعدد الممارسين لها بجميع أنواعها بفضل النهج الحكومي الداعم للرياضة وتوفر المنشآت عالية المستوى والخبرات التنظيمية القادرة على استضافة وتنظيم أكبر البطولات والملتقيات الدولية.

استضافات مميزة

وأكد التقرير أن دبي استضافت في العام الماضي 103 بطولات دولية و120 معسكراً تدريبياً لفرق ومنتخبات عالمية في مختلف الرياضات ومنها بعض المنتخبات التي شاركت في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وأندية أوروبية كبيرة مثل أرسنال وليفربول وأي سي ميلان وأولمبيك ليون وغيرها. وجاء في التقرير: تميّز عام 2022 بأنه عام الرياضة بامتياز في الإمارات والعالم من خلال العودة القوية لتنظيم جميع البطولات والعودة الكاملة للجماهير لحضور المنافسات في الملاعب، كما تميز بكونه عام تعزيز مكانة الرياضة في حركة المجتمع، في دبي، واستقطاب المزيد من الأحداث والبطولات والفعاليات المحلية والعالمية التي حققت نمواً كبيراً على مستوى المشاركين والرياضات وأعداد الجماهير.

وحقق عام 2022 نمواً كبيراً في عدد الفعاليات الرياضية السنوية المتميزة، تصدرتها بطولة العالم للبادل الأكبر من نوعها في تاريخ البطولة العالمية، وبطولة «دبي وورلد» العالمية للغولف الأكبر من نوعها على مستوى الجولات والمشاركين والجوائز، ودوري التنس العالمي الذي ولد في دبي، وشارك في نسخته الأولى نخبة لاعبي ولاعبات العالم، وشهد منافساته في كوكا كولا أرينا أكثر من 42 ألف متفرج وملايين المشاهدين عبر 125 قناة عالمية ناقلة، بجانب استضافة جولتين من البطولة العالمية للطائرة الشاطئية والنسخة الحادية عشرة من كأس القارات لكرة القدم الشاطئية.

وتم إطلاق بطولة «كأس سوبر دبي» التي أقيمت نسختها الأولى في إستاد آل مكتوم بنادي النصر من 8 - 16 ديسمبر الماضي أثناء مونديال 2022 وبمشاركة ليفربول وأرسنال وميلان وليون وشهد مبارياتها أكثر من 50 ألف متفرج ،والملايين عبر القنوات العالمية الناقلة، كما أقيمت بطولات وفعاليات دولية عدة بمعدل بطولتين أسبوعياً. وزاد عدد الشركات المسجلة في دبي والمتخصصة في مجال تنظيم الفعاليات الرياضية والمعسكرات التدريبية على 700 شركة، وزاد عدد الأكاديميات الرياضية المختلفة على 400 أكاديمية، وارتفع عدد مراكز اللياقة البدنية ومراكز الرياضة التخصصية العاملة إلى 400 لكل منهما، وزاد عدد الأندية في دبي على 100 ناد، فيما بلغ عدد الرياضات التي يتم تنظيم فعاليات وبطولات فيها بدبي 55 رياضة.

شهد عام 2022 زيادة كبيرة في أعداد المعسكرات التدريبية في دبي لفرق ومنتخبات محلية وعالمية بمختلف الألعاب الرياضية وأبطال أولمبيين وأبطال العالم وعلى مدار العام، وبلغ عدد المعسكرات التدريبية الدولية أكثر من 120 معسكراً توزعت على مجمع حمدان الرياضي، ومجمع ند الشبا الرياضي، وملاعب الأندية والمنتجعات العديدة في دبي التي تضم ملاعب ومنشآت رياضية متكاملة، ونالت شهرة عالمية جعلت المنتخبات والأندية العالمية تضعها في مقدمة الوجهات التي تقصدها سنويا للتدريب والاستجمام.

سياحة رياضية

سجل 2022 نمواً في أعداد القادمين من خارج الدولة من الرياضيين والجمهور من مختلف الجنسيات، حيث شارك في البطولات والفعاليات أكثر من 31 ألف رياضي من خارج الدولة، وحضرها أكثر من 713 ألف مشجع من مختلف الجنسيات جاء عدد كبير منهم من خارج الدولة، فيما وصل عدد الفعاليات المحلية إلى 165 فعالية محلية، شارك فيها أكثر من 1.77 مليون مشارك من 200 جنسية من جميع دول العالم، وحضرها أكثر من 220 ألف مشجع، مما يمثل إضافة مهمة لقطاع السياحة الرياضية. وشهدت دبي تنظيم 12 مؤتمراً ومعرضاً رياضياً في مقدمتها مؤتمر دبي الرياضي الدولي السابع عشر، وحفل جوائز دبي جلوب سوكر الثالث عشر اللذان شهدا حضوراً مميزاً ومرموقاً من نجوم كرة القدم العالمية، كما شهد المصالحة التاريخية بين محمد صلاح وسيرجيو راموس، وكانت الصورة الأكثر تداولاً على المستوى العالمي. ووصلت عدد الفعاليات التي خصصت للمرأة إلى 58 فعالية بنسبة تزيد على فعالية واحدة كل أسبوع، فيما أقيمت 31 بطولة للرياضات الإلكترونية التي تشهد نمواً كبيراً ومشاركة من شركات ورياضيين عالميين من خارج الدولة.

وجهات دبي

حرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم فعاليات رياضية متنوعة وجولات في البطولات الدولية والعالمية في مناطق مهمة من وجهات دبي السياحية، ومن بينها محمية المرموم وجميرا وحتّا، والتي بلغ عددها خلال العام 2022 أكثر من 62 فعالية في مختلف الرياضات للمحترفين والهواة ومن مختلف الجنسيات.

تطوير مستمر

واصل مجلس دبي الرياضي خلال العام 2022 تطوير الأنظمة واللوائح بما يجعلها تواكب التطورات الحاصلة في الدولة والعالم، فقد تم إطلاق النسخة الثانية من وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية، وكذلك تحديث النسخة التاسعة من نموذج التفوق الرياضي للمواسم الرياضية 2020 - 2023 لتكريم الأندية وشركات كرة القدم المتفوقة في مجال تحقيق الإنجازات استناداً إلى الكفاءة المالية، وكذلك التركيز في الأوسمة الفردية على الناشئين والموهوبين.

وواصل المجلس تطوير الكوادر الفنية والإدارية العاملة في دبي، وقد شارك في الملتقى السنوي للمدربين في أندية دبي أكثر من 100 مدرب من مختلف الفئات لفرق كرة القدم وحدها، فيما حرص المجلس على توفير الفرصة للمدربين المواطنين العاملين مع الفريق الأول وفريق الرديف في أندية دبي لحضور تدريبات نادي ميلان في دبي والتعرف على أساليب التدريب التي ينتهجها النادي العريق بما يمنح مدربينا فرصة لإثراء تجاربهم وزيادة خبراتهم.

وعلى المستوى الإداري وفّر المجلس للمديرين التنفيذيين وعدد من العاملين في مختلف المجالات الإدارية في أندية دبي الفرصة لحضور المحاضرة المهمة عن الإدارة الملهمة وبناء الفرق القوية والنظام الناجح للمسابقات، والتي ألقاها في مقر المجلس ديفيد دين أحد كبار المساهمين في نادي أرسنال سابقاً، والذي يعد العقل الرئيسي في إطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز للمحترفين في العام 1992.

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