9 مليارات درهم مساهمة الرياضة في الناتج الاقتصادي بدبي

المصدر: وام

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تميز 2022 بأنه عام الرياضة بامتياز في دولة الإمارات والعالم من خلال العودة القوية لتنظيم جميع البطولات والعودة الكاملة للجمهور لحضور المنافسات في أرض الملعب.

كما تميز 2022 في دبي بأنه عام تعزيز مكانة الرياضة في حركة المجتمع وعام استقطاب المزيد من الأحداث والبطولات والفعاليات المحلية والدولية التي حققت نموا كبيرا على مستوى الأسماء المشاركة والرياضات وأعداد الجماهير.

ولا شك أن صور مشاركة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومعه أكثر من 193 ألف مشارك في فعالية دبي تجري ضمن تحدي دبي للياقة في شارع الشيخ زايد بقلب دبي الذي تحوّل إلى أكبر مضمار جري في العالم، قدمت نموذجا رائعا عن مكانة الرياضة في دبي ومواصلة نموها وتحقيقها العديد من الأرقام القياسية في مجال زيادة الوعي بأهمية الرياضة وعدد الممارسين لها بجميع أنواعها بفضل النهج الحكومي الداعم للرياضة وتوفر المنشآت عالية المستوى والخبرات التنظيمية القادرة على استضافة وتنظيم أكبر البطولات والملتقيات الدولية.

وكشف التقرير - الذي أعده مجلس دبي الرياضي من خلال بيت خبرة عالمي - عن ارتفاع مساهمة الرياضة في الناتج المحلي لإمارة دبي إلى أكثر من 9 مليارات درهم سنويا وبنسبة مساهمة بلغت 2.3% من الناتج المحلي لدبي، كما أن القطاع الرياضي يدعم توفير 105 آلاف فرصة عمل وهو الأمر الذي تحقق من خلال النمو الكبير والمتواصل للقطاع الرياضي بجميع جوانبه المرتبطة بقطاع تنظيم الفعاليات الرياضية وكذلك الصناعة الرياضية وزيادة أعداد المشاركين والجمهور في الفعاليات والبطولات من داخل وخارج الدولة ونمو السياحة الرياضية.

وحقق عام 2022 نموا كبيرا في عدد الفعاليات الرياضية السنوية المختلفة التي ضمت أكثر من 103 فعاليات وبطولات دولية تصدرتها بطولة العالم للبادل، الأكبر من نوعها في تاريخ البطولة العالمية، وبطولة "دبي وورلد" العالمية للجولف الأكبر من نوعها على مستوى الجولات والمشاركين والجوائز، ودوري التنس العالمي الذي ولد في دبي وشارك في نسخته الأولى نخبة لاعبي ولاعبات العالم وشهد منافساته في كوكا كولا أرينا أكثر من 42 ألف متفرج وملايين المشاهدين عبر 125 قناة عالمية ناقلة، وكذلك استضاف جولتين من البطولة العالمية للطائرة الشاطئية والنسخة الحادية عشرة من كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، وإطلاق بطولة "كأس سوبر دبي" التي أقيمت نسختها الأولى في استاد آل مكتوم بنادي النصر أثناء بطولة كأس العالم 2022 وشاركت فيها فرق ليفربول وأرسنال الإنجليزيان وميلان الإيطالي وليون الفرنسي وشهد مبارياتها الأربع أكثر من 50 ألف متفرج والملايين عبر القنوات العالمية الناقلة، وغيرها الكثير من البطولات والفعاليات الدولية التي بلغ معدل إقامتها 2 في كل أسبوع من أسابيع العام.

كما زاد عدد الشركات المسجلة في دبي والمتخصصة في مجال تنظيم الفعاليات الرياضية والمعسكرات التدريبية على 700 شركة، وزاد أيضا عدد الأكاديميات الرياضية المختلفة على 400 أكاديمية، وكذلك زاد عدد مراكز اللياقة البدنية ومراكز الرياضة التخصصية العاملة على 400 لكل منهما، وزاد عدد الأندية في دبي على 100، فيما بلغ عدد الرياضات التي يتم تنظيم فعاليات وبطولات فيها بدبي 55 رياضة.

وشهد عام 2022 زيادة كبيرة في أعداد المعسكرات التدريبية التي تقيمها في دبي فرق ومنتخبات لمختلف الألعاب الرياضية وأبطال أولمبيين وأبطال العالم وعلى مدار العام، وبلغ عدد المعسكرات التدريبية الدولية أكثر من 120 معسكرا توزعت على "مجمّع حمدان الرياضي" الذي يستضيف تدريبات وبطولات في العديد من الرياضات، وكذلك في مجمّع ند الشبا الرياضي وعلى ملاعب الأندية والمنتجعات العديدة في دبي التي تضم ملاعب ومنشآت رياضية متكاملة ونالت شهرة عالمية جعلت المنتخبات والأندية العالمية تضعها في مقدمة الوجهات التي تقصدها سنويا للتدريب والاستجمام.

وسجل العام أيضا نموا في أعداد القادمين من خارج الدولة من الرياضيين والجمهور من مختلف الجنسيات حيث شارك في البطولات والفعاليات أكثر من 31 ألف رياضي من خارج الدولة، وحضرها أكثر من 713 ألف مشجع من مختلف الجنسيات جاء عدد كبير منهم من خارج الدولة، فيما وصل عدد الفعاليات المحلية 165 فعالية محلية، شارك فيها أكثر من 1.77 مليون مشارك من 200 جنسية من جميع دول العالم، وحضرها أكثر من 220 ألف مشجع، مما يمثل إضافة مهمة لقطاع السياحة الرياضية.

كما شهدت دبي تنظيم 12 مؤتمرًا ومعرضًا رياضيًا في مقدمتها مؤتمر دبي الرياضي الدولي السابع عشر وحفل جوائز دبي جلوب سوكر الثالث عشر اللذان شهدا حضورا مميزا ومرموقا من نجوم كرة القدم العالمية، كما شهد المصالحة التاريخية بين محمد صلاح وسيرجيو راموس وكانت الصورة الأكثر تداولا على المستوى العالمي رغم اقتراب الحدث من موعد انطلاقة كأس العالم 2022.

ووصل عدد الفعاليات التي خصصت للمرأة إلى 58 فعالية بنسبة تزيد على فعالية واحدة كل أسبوع، فيما أقيمت 31 بطولة للرياضات الإلكترونية التي تشهد نموا كبيرا ومشاركة من شركات ورياضيين عالميين من خارج الدولة.

وحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم فعاليات رياضية متنوعة وجولات في البطولات والدولية والعالمية في مناطق مهمة من وجهات دبي السياحية ومن بينها محمية المرموم وجميرا وحتّا والتي بلغ عددها خلال العام 2022 أكثر من 62 فعالية في مختلف الرياضات للمحترفين والهواة ومن مختلف الجنسيات.

وواصل مجلس دبي الرياضي خلال العام 2022 تطوير الأنظمة واللوائح بما يجعلها تواكب التطورات الحاصلة في الدولة والعالم، فقد تم إطلاق النسخة الثانية من وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية، وكذلك تحديث النسخة التاسعة من نموذج التفوق الرياضي للمواسم الرياضية 2020 /2023 لتكريم الأندية وشركات كرة القدم المتفوقة في مجال تحقيق الإنجازات استنادا على الكفاءة المالية، وكذلك التركيز في الأوسمة الفردية على الناشئين والموهوبين.

كما واصل المجلس تطوير الكوادر الفنية والإدارية العاملة في دبي، وشارك في الملتقى السنوي للمدربين في أندية دبي أكثر من 100 مدرب من مختلف الفئات لفرق كرة القدم وحدها، فيما حرص المجلس على توفير الفرصة للمدربين المواطنين العاملين مع الفريق الأول وفريق الرديف في أندية دبي لحضور تدريبات نادي ميلان في دبي والتعرف على أساليب التدريب التي ينتهجها النادي العريق بما يمنح مدربينا فرصة لإثراء تجاربهم وزيادة خبراتهم.

وعلى المستوى الإداري وفّر المجلس للمدراء التنفيذيين وعدد من العاملين في مختلف المجالات الإدارية في أندية دبي الفرصة لحضور المحاضرة المهمة عن الإدارة الملهمة وبناء الفرق القوية والنظام الناجح للمسابقات والتي ألقاها في مقر المجلس ديفيد دين أحد كبار المساهمين في نادي أرسنال سابقا والذي يعد العقل الرئيسي في إطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز للمحترفين في العام 1992.

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