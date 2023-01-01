«التلة 2023» انطلاقة مهرجان محمد بن زايد للهجن اليوم

المصدر: عجمان - وام

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ينطلق اليوم بميدان التلة بإمارة عجمان، مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «التلة 2023»، والذي يقام للعام الثاني عشر على التوالي، في مختلف مناطق الدولة.

ويشمل المهرجان، الذي يستمر حتى 6 يناير الجاري، منافسات سباقات الهجن ومزاينة الإبل والمحالب والسباق التراثي، وتضم سباقات الهجن فئات «الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول»، وتتنافس من خلالها هجن الجماعة في 174 شوطاً و12 رمزاً

وخصصت جوائز نقدية قيمة للفائزين في أشواط الرموز للحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول، وتم تخصيص 4 أشواط لمسابقة المحالب هي «عرابي» محليات، و«خواوير» محليات مفتوح، والمهجنات الأصايل، وشوط للمحليات أبناء القبائل، وخصصت اللجنة المنظمة 24 شوطاً في منافسات المزاين.

حيث تتنافس نخب الأصايل في فئات «المفاريد والحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول» لأشواط الشرايا محليات مفتوح ومحليات، ويشهد المهرجان في يومه الأول السباق التراثي، حيث يتنافس أبناء الدولة على مدار 7 أشواط. وتم تخصيص أول 4 أشواط في الفترة الصباحية من المهرجان لأبناء المناطق التي تحتضن المنافسات، لتوفير فرص التنافس للفوز بالناموس.

تقدير

وقدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، الشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على الدعم الكبير الذي يقدمه سموه للرياضات التراثية كافة، ولرياضة سباقات الهجن على وجه الخصوص.

وقال: المهرجان يصل إلى محطته الـ 12، مواصلاً تحقيق الإنجازات والطموحات التي ينتظرها الملاك والمضمرون، مشيراً إلى أن المهرجان بتنقله من إمارة لأخرى ينشر السعادة والفرح.

وأضاف معاليه: نحن لا نشاهد سباقاً للهجن فقط، بل ننظر إلى التلاحم والاجتماع بين ملاك الهجن ومن يحل ضيفاً عليهم من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون، وهنا يتحدد الهدف الرئيسي للمهرجان، فجميع أبناء الإمارات عاشوا هذه اللحظات، وما زالوا في ذكرى المهرجان لأنه يحمل اسماً كبيراً وغالياً علينا جميعاً.

وأكد معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان أن القيادة الرشيدة مستمرة في السير على نهج الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في الحفاظ على الموروث الشعبي، وغرسه جيلاً بعد جيل في نفوس الأبناء، وأن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يحقق النجاحات الواحد تلو الآخر، وأن ميراث الأجداد يحفر في قلوب الجميع؛ وقال:

نحمل راية العرفان لكل من ساهم في الارتقاء بهذه الرياضة التراثية، فسباقات الهجن نتاج طيب لخلاصة جهود مضنية التف حولها الجميع من أبناء الإمارات لتحقيق أهداف سامية.

عنوان بارز

ونوه معاليه إلى أن وصول المهرجان إلى هذا المستوى الراقي يجسد مسيرة حب الملاك لتراثهم؛ وقال: نحرص على استمرارية المهرجان لأنه يمثل عنواناً بارزاً يترجم العرفان والوفاء لكل من يساهم في الحفاظ على تراثنا، ومسيرة دعم الرياضات التراثية وبالخصوص سباقات الهجن المستمرة في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة من خلال المهرجانات والبطولات المستمرة.

لأن الغاية منها تتجسد في المحافظة على إرث الماضي الغني بالنفائس الثمينة، وتعميقه في أذهان الأجيال فسباقات الهجن تذكرنا بالماضي التليد، وإنجازات الحاضر وطموحات المستقبل، ونرى أن للهجن مكرمة خاصة وتقديراً وأصبحت سباقاتها عيداً خاصاً للملاك.

ورحب معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان بملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون متمنياً للجميع التوفيق، وأكد أن الناموس الحقيقي للجنة المنظمة هو هذا التواجد الكبير في المهرجان، وقدم معاليه الشكر للجان العاملة، مؤكداً أن التحدي الحقيقي يكمن في إنجاح الحدث وإخراجه بأبهى صورة، وأكد أن روح الفريق الواحد وراء النجاحات الكبيرة.

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