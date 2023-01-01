2437 مشاركاً في 12 بطولة نظمتها «كهرباء دبي» في 2022

المصدر: دبي - وام

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي 12 بطولة رياضية خلال العام 2022، شارك فيها 2437 موظفاً وموظفة من مختلف قطاعات الهيئة.

كما قامت برعاية واستضافة 3 بطولات رياضية في دبي، إضافة إلى مشاركتها في عدد من الفعاليات والبطولات الرياضية المحلية.

وتسلّم معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، من معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي شهادة شكر وتقدير من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تثميناً لدور الهيئة الفعّال ورعايتها لفعاليات مبادرة «تحدي دبي للياقة»، التي أطلقها سموه، لتعزيز مكانة دبي مدينة أكثر نشاطاً وسعادةً على مستوى العالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لجعل الرياضة أسلوب حياة وممارسة يومية تسهم في تحسين صحة أفراد المجتمع وتعزيز السعادة والطاقة الإيجابية، نعمل على تحسين جودة حياة وصحة موظفي الهيئة من خلال جعل الأنشطة البدنية جزءاً أساسياً من حياتهم اليومية لدورها المهم في تعزيز أسلوب حياة صحي مفعم بالحيوية.

إضافة إلى توطيد التواصل والترابط الاجتماعي بين الموظفين وتحفيز المنافسة الإيجابية في إطار من الروح الرياضية التي تتميز بها الأنشطة الرياضية في دبي».

بدوره، قال د. يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة: «تسهم الأنشطة الرياضية التي تنظمها الهيئة أو تشارك بها في تعزيز العمل بروح الفريق الواحد بين الموظفين، وتنمية القدرات البدنية والذهنية للمشاركين وإكسابهم الثقة بالنفس ورفع نسبة التركيز والإنتاجية في بيئة العمل».

30X30

وكانت الهيئة شاركت بفاعلية في الدورة الثالثة من «الألعاب الحكومية» وضم فريق الهيئة للرجال وفريق الهيئة للسيدات 7 من موظفي وموظفات الهيئة في كل فريق، كذلك المشاركة في تحدي دبي اللياقة البدنية 30X30.

وفي النسخة العاشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «رعاه الله»، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وضم فريق الهيئة 68 موظفة شاركن في 10 ألعاب رياضية فردية وجماعية.

تحدٍ

واستضاف مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي في سيح الدحل- دبي، تحدي الدراجات الهوائية المجتمعي الذي نظمته «بيلوتون للفعاليات» بمشاركة 11 فريقاً.

كما نظمت اللجنة الرياضية في الهيئة بطولة هيئة كهرباء ومياه دبي للبولينغ 2022، إضافة إلى بطولة وورلد بادل أكاديمي، وأكاديمية جي فورس للكريكيت، بمشاركة 337 موظفاً وموظفة من جميع قطاعات الهيئة في بطولات الشطرنج والبادل والكريكيت. كذلك توّج الفريق الرياضي النسائي في الهيئة بالمركز الأول في بطولة كرة القدم الرمضانية للسيدات.

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