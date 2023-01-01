ختام المعسكر الآسيوي للريشة الطائرة بدبي

المصدر: (دبي - البيان)

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في أجواء شتوية رائعة، وبحضور الدنماركي فيكتور اكسيلسن بطل العالم في الريشة الطائرة، اختتم أمس المعسكر الآسيوي التحضيري الأول للريشة الطائرة في دبي، الذي أقيم بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، ودعم الهيئة العامة للرياضة ومجمع زايد الرياضي بالفجيرة ونادي اتحاد كلباء، وعدد من الدوائر المحلية في الفجيرة.

وكان الحدث ضمن روزنامة الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة شارك به 18 لاعباً من 6 دول آسيوية، وحرص اتحاد الإمارات للريشة الطائرة على تنظيم الحدث بشكل احترافي، وفي ختام المعسكر حرص مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة على تكريم الوفود المشاركة، وتبادل الدروع معهم وقدم الاتحاد شهادات تقدير للإداريين وطاقم العمل في أمسية رياضية رائعة.

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