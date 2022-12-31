«دبي البحري».. مبادرات مبتكرة ومواهب صاعدة

المصدر: دبي - البيان

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سجل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تميزاً كبيراً في عام 2022 محققاً العديد من النجاحات من بينها التفوق التنظيمي للعديد من الفعاليات الرياضية الدولية والمحلية التي أكدت تميزه الدائم منذ تأسيس النادي عام 1988.

وحرص النادي على ضوء توجيهات ومتابعة مجلس إدارته برئاسة أحمد سعيد بن مسحار ووفق الخطة الاستراتيجية المحدثة 2021 - 2027 على تنفيذ الكثير من المبادرات المبتكرة وتحقيق العديد من النجاحات الكبيرة متطلعاً لإنجازات جديدة في العام 2023.

واستقطبت الفعاليات الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اهتمام الكثيرين من عشاق الرياضات البحرية، وأفرزت العديد من المواهب الصاعدة حيث قدمت سباقات دبي الدولي للدراجات المائية 16 متسابقاً يمثلون المواهب الصاعدة شاركوا جميعهم في منافسات واقف جي بي 3 بمستوياتها الثلاثة 3.3 و3.2 و3.1.

وحفلت روزنامة السباقات في عام 2022 بالكثير من الأنشطة تقدمها السباقات المحلية في السفن والقوارب الشراعية 60 و43 و22 قدماً وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والرياضات البحرية الحديثة مثل الدراجات المائية وكايت سيرف وقوارب كاياك وواقف والتجديف الافتراضي ومسابقات صيد الأسماك المتنوعة.

واستحوذ سباق القفال 31 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي نظمه النادي برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي شهر يونيو الماضي، على اهتمام واسع من وسائل وأجهزة الإعلام العالمية والمحلية حيث شهدت النسخة مشاركة 118 سفينة.

وحظي نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برسائل شكر وتقدير على الدور التاريخي والمؤثر في تأسيس ونشر مفهوم الرياضات البحرية ورعاية المواهب وصقلها بإعطاء الفرص وابتكار المنافسات التي من شأنها المحافظة على الموروث الشعبي مواكبة لتطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وذلك خلال الجلسة الحوارية عن الرياضات التراثية والتي عقدت ضمن فعاليات «مؤتمر ومعرض دبي الدولي للرياضات التراثية»

وحرص مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على الالتقاء والاستماع لوجهات نظر أهل الرياضات البحرية خلال اللقاء المفتوح في مجلس أم سقيم في جميرا مع النواخذة والملاك المشاركين في السباقات التي ينظمها النادي لفئات السفن والقوارب الشراعية المحلية المختلفة.

اتفاقيات

ووقع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خلال العام الجاري عدداً من اتفاقيات التعاون مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية من بينها اتفاقية تعاون مع جمعية بيت الخير ونادي دبي للسيدات و«بي آند أو ماريناز»، وذلك لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتنسيق الجهود لتطوير جميع أنواع الأنشطة والفعاليات، ودعم الخطط التطويرية في مختلف مجالات الرياضات البحرية.

نتائج إيجابيةوحقق كرنفال التجديف الحديث لأصحاب الهمم ضمن سلسلة مهرجانات بحر دبي المجتمعية تحت شعار «نحن نجدف من أجل أصحاب الهمم» نجاحاً كبيراً فاق الوصف بمشاركة أبطالنا نجوم منتخبنا الوطني والأولمبياد الخاص

واستطاع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن يقدم مع بداية عام 2022 لوحة مزدانة مع تنظيم أول فعالية دولية ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي ام- حيث شكلت الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية 2022 أول حدث في عام الاحتفال بمئوية التأسيس للاتحاد الدولي 1922 - 2022

وكان الأمر الملفت مع بداية 2022 تصدر صورة لشواطئ جميرا وفندق «برج العرب» لتصميم التهنئة الرسمية من الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو آي ام- مع شعار الاحتفال بالمئوية «1922 - 2022» والتي أرسلت إلى الاتحادات الوطنية الـ64 الأعضاء في المؤسسة العالمية.

ثقة عالمية

وتأكيداً على ثقة الاتحاد الدولي -يو أي ام- في قدرات أبناء الإمارات أعلن خلال اجتماعات الجمعية العمومية استمرار محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية كعضو فاعل في مجموعة عمل البيئة والطاقة الشمسية والكهربائية الدولية وشهد عام 2022 زيارة عدد من الشخصيات إلى مقر النادي أبرزهم السويسري توماس كورث الأمين العام للإتحاد الدولي.

وتوج القاربان العاصفة 36 وعهد عمان 44 بطلين للشوط المحلي والشوط المفتوح في أغلى بطولات قوارب التجديف سباق النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس آل مكتوم 2022 - 2023، ونظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في ممشى الجداف وبالتعاون مع مؤسسة «باور فيت» للأنشطة الرياضية البطولة المفتوحة للتجديف الافتراضي على هامش الدورة رقم 26 من بطولة كأس آل مكتوم.

كما قام نادي دبي للإبحار الشراعي «دوسك» بالتعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بتنظيم سباق تحدي «القفال» للقوارب الشراعية الحديثة احتفاء بنهاية ونجاح النسخة رقم 31 من السباق التاريخي وأيضاً تم تنظيم البطولة المفتوحة هايدروفويل -كايت سيرف بمشاركة ما يزيد عن 20 متسابقاً من 12 دولة هي الولايات المتحدة وأستراليا وجنوب أفريقيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وبلغاريا والنمسا وألمانيا والبرتغال وأوكرانيا إضافة إلى الإمارات.

وحصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في عام 2022 على شهادة الأيزو 45001 - 2018 لإدارة السلامة والصحة المهنية بعد مطابقته المعايير من المؤسسة السويسرية «كيو اس زد» لخدمات إصدار الشهادات.

كما تلقى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تكريم مؤسسة «بوست» الجهة المنظمة لبطولة أوشن مان دبي الدولية للسباحة في المياه المفتوحة تقديراً للتعاون والدعم الكبير والمساندة اللوجستية

وتقدم نخبة المصنفين العالميين الكبار في بطولة دبي لألواح التزحلق على الماء بالمظلات -كايت سيرف- التي شهدت مشاركة 100 متسابق ومتسابقة، بطل العالم 2021 وبطل أوروبا عام 2020 الفرنسي ثيو دي رامكورت (24 عاماً) والذي يسعى لإهداء بلاده أول ميدالية أولمبية في هذا التخصص خلال دورة الألعاب الأولمبية في فرنسا 2024.

راعٍ ذهبي

شارك نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كراعٍ ذهبي في النسخة الثانية من بطولة سوق دبي الحرة للقوارب الشراعية الحديثة فئة «أس بي 20» التي نظمها بنجاح نادي دبي لقوارب الإبحار الشراعي (دوسك) بمشاركة فرق دولية ومحلية.

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