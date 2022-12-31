محمد النعيمي.. مغامر يعانق القمم

المصدر: دبي - علي الظاهري

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«الهايكنغ» والمغامرات الجبلية والجوية من الرياضات التي جذبت شريحة واسعة من الشباب في الفترة الأخيرة، من بينهم المغامر محمد النعيمي من رأس الخيمة، الذي يتحدى نفسه في رحلات استكشاف الجبال الشاهقة في الإمارات والخليج، إيماناً منه بأهمية الجوانب الصحية المفيدة لهذه الرياضة، إضافة إلى المتعة في التعرف على العديد من المناطق الجميلة في الدولة.

وقال النعيمي إن رحلة التحدي بدأت في سن مبكرة، واستطاع من خلال هذه الرياضة السيطرة على مخاوفه بالوصول إلى أصعب المواقع الجبلية في الدولة.

ومن أخطر مغامراته استكشاف الكهوف الجبلية منها الموجودة في جبل حفيت في العين، وكهوف جبل جيس في رأس الخيمة، حيث إن الوصول لهذه القمم الجبلية يحتاج إلى معدل لياقة عالٍ جداً، وخبرة في تسلّق الجبال يكتسبها الفرد بصورة تدريجية.

وأضاف النعيمي لـ«البيان» أن الإمارات تملك طبيعة رائعة تستحق البحث والاستكشاف، كما أن المغامرات ورياضة «الهايكنغ» تساعد في كسر الروتين، إضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى التي تعزز من شخصية الأفراد، مشيراً إلى أن طموحه بلا حدود، ويتطلع إلى أن يكون من أعظم المغامرين على مستوى العالم في مجال تسلّق القمم الجبلية واستكشاف أعماق الجبال وتحطيم الأرقام القياسية.

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