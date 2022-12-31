شرطة دبي تنظم «تحدي الجاهزية»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي؛ ممثلة بمركز التأهيل وتعزيز الجاهزية، بالتعاون مع إدارة الشؤون الرياضية، ومبادرة «الروح الإيجابية»، مبادرة «تحدي الجاهزية»، لموظفي الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف تعزيز الجاهزية والنشاط البدني، وتحفيزهم على ممارسة الرياضة للحفاظ على لياقة صحية عالية.

وأكد العقيد الدكتور عبدالعظيم كامكار، مدير مركز التأهيل وتعزيز الجاهزية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي بمفهوم الجاهزية واللياقة البدنية، وكيفية الوقاية من الإصابات بين موظفي شرطة دبي كافة، ورفع مستوى الجاهزية لمرتب قوة شرطة دبي.

وأشار إلى أن الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ستنظم المبادرة بشكل دوري، حرصاً على تنفيذ توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالعمل على تعزيز كفاءة موظفي شرطة دبي في المجال الصحي.

وتضمنت المبادرة، المشي في حديقة الورقاء 3، إلى جانب رياضة ركوب الدراجات الهوائية.

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