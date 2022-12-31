600 طير في بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»

المصدر: دبي - البيان

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تقام، اليوم، «أشواط القرموشة» الختامية للعامة مُلاك ضمن منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة (التلواح) التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وتتواصل حتى 14 يناير المقبل، بجوائز مالية تزيد على 17 مليون درهم.

وشهدت الأيام الثلاثة الأولى لمنافسات العامة مُلاك تنافساً قوياً بين نخبة من الصقارين بمشاركة أكثر من 600 طير وسط أجواء يغمرها عبق التراث الإماراتي الممزوج بروح التحدي في «الخيمة الذكية» التي تقام فيها المنافسات في منطقة الروية بدبي مع مواصلة اللجنة المنظمة جهودها على مدار الساعة لدعم جهود المشاركين وتقديم كل التسهيلات اللازمة وتطبيق أعلى المعايير وأفضل وسائل التكنولوجيا لتحديد النتائج النهائية.

وشهدت منافسات العامة مُلاك في الفترة الصباحية،أمس، لفئة بيور جير فوز أحمد راشد الخييلي بشوط الرمز فرخ بالطير «الشميمي» بزمن 19.233 ثانية يليه أحمد عتيق المهيري بالطير «بي 41» بـ 19.632 ثانية وثالثاً بطي مروان المري بالطير «راهي» بـ 19.684 ثانية.

كما أقيمت خلال اليومين الماضيين منافسات جير تبع وفي أشواطه كسب عبيد سالم الكتبي شوط الرمز للفرخ بالطير «10» بزمن 17.243 ثانية يليه أحمد راشد المنصوري بالطير «نجم» بـ 17.314 ثانية وثالثاً راشد أحمد المري بالطير «كحال» بـ 17.456 ثانية.

وتفوق في شوط الرمز للجرناس راشد سعيد المنصوري بالطير «الشهم» بزمن 16.906 ثانية ليكون أول من يكسر حاجز الـ 17 ثانية يليه مطر خلف المنصوري بالمركزين الثاني والثالث بالطير «برق» بـ 17.028 ثانية و«طاري» بـ 17.068 ثانية.

وفي شوط الرئيسي فرخ حقق عبدالله محمد العامري المركز الأول بالطير «مزاحم» بزمن 17.931 ثانية يليه طارق الشامسي بالطير «تي 3» بزمن 18.051 ثانية وبالمركز الثالث محمد سعيد المنصوري بالطير «تي 33» بـ 18.084 ثانية.

وفي شوط الرئيسي جرناس تفوق راشد غانم الهاجري بالطير «29» بزمن 17.431 ثانية يليه مبارك سالم المرر بالطير «دلماوي» بـ 17.579 ثانية وثالثاً فاضل علي المنصوري بالطير «كولومبوس» بـ 17.660 ثانية.

نتائج

وفي شوط النقدي فرخ، حقق المركز الأول مفلح خلفان المزروعي بالطير «إتش 22» بزمن 18.222 ثانية يليه بطي أحمد مجرن بالطير «النخبة» بـ 18.382 ثانية وثالثاً ماجد مصبح الكتبي بالطير «مرموق» بـ 18.957 ثانية.

أما في بقية أشواط فئة جير شاهين تفوق محمد خلفان المنصوري في شوط الرئيسي فرخ بالطير «إس 96» بزمن 19.666 ثانية يليه سعيد محمد القايدي بالمركز الثاني بالطير «مشكور» بـ 19.717 ثانية وثالثاً عبدالله راشد المنصوري بالطير «11» بـ 19.889 ثانية.

وفي شوط الرئيسي جرناس، حقق ناصر خزام المنصوري المركز الأول بالطير «ديزرت» بزمن 19.994 ثانية يليه راشد علي المزروعي بالطير «88» بـ 20.157 ثانية وثالثاً عبيد سيف الشامسي بالطير «شارد» بـ20.456 ثانية.

وفي شوط النقدي فرخ، حقق سيف راشد المزروعي المركز الأول بالطير «053» بزمن 20.742 ثانية يليه سعيد حمد المزروعي بالطير «الذيب» بـ 21.115 ثانية ثم فرج علي المزروعي بالطير «مرعب» بـ 21.150 ثانية.

وستتوقف البطولة يوم غدٍ على أن تستأنف المنافسات بعد غدٍ وتستمر حتى 5 يناير بأشواط العامة مفتوح لفئات «جير شاهين وجير تبع وبيور جير وقرموشة» فيما تقام أيام 6 إلى 9 يناير أشواط الشيوخ للفئات الأربع نفسها وتقام يومي 9 و10 يناير أشواط المحلي مفتوح لفئتي حر وشاهين على التوالي على أن يكون الختام يوم 14 يناير مع أشواط الناشئين لفئتي تبع وتبع جير.

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