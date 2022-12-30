راشد المعلا يشهد اليوم الختامي لمهرجان أم القيوين للهجن

المصدر: أم القيوين - وام

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شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أمس، ختام منافسات مهرجان أم القيوين الـسابع عشر لسباقات الهجن العربية الأصيلة بميدان اللبسة في أم القيوين.

كما شهد المنافسات الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، وعدد من الشيوخ وأبناء القبائل والمواطنين وضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون ومحبي هذه الرياضة العربية الأصيلة. وقام سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين يرافقه الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا في ختام الأشواط بتتويج وتسليم الكؤوس للفائزين بالمراكز الأولى من الأشواط وتكريم المساهمين والداعمين للمهرجان.

وتضمن السباق 10 أشواط منها 4 أشواط لسن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ والجماعة ولمسافة 6 كيلومترات و4 أشواط لسن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ والجماعة و لمسافة 5 كيلومترات وشوطين لسن الحقايق لهجن أصحاب السمو الشيوخ والجماعة ولمسافة 4 كيلومترات.

نتائج

وأسفرت نتائج اليوم الختامي عن فوز «الظبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والمضمر عبيد محمد بالضبيعه بالشوط الأول، وذهب كأس الشوط الثاني لـ «منحاف» لـ مطر عيسى مطر الفلاحي، والشوط الثالث «خيره» لـراشد محمد مطر الكيبالي.

وكان الشوط الرابع من نصيب «مينونه» للشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والمضمر سالم نايع بالشاوي الغفلي، والشوط الخامس لـ «الشاهينية» لهجن سيح السلم والمضمر حمد علي العويسي.

بينما ذهب الشوط السادس لـ «هيبة» لـعبدالله سيف بن عنتر الغفلي، والشوط السابع «الواعية» لـعبدالله عبيد حمد نوره العامري والشوط الثامن «غزل» لـحمد عبدالكريم مزعل عثمان السعيد.

وكان كأس الشوط الختامي من نصيب «حورية» لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا والمضمر طارش راشد المسافري.

تكريم

كرم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين المساهمين والداعمين للمهرجان، وشمل التكريم الرعاة الرئيسيين: كرافت، المعبر للنقليات، هاتشيسون بورتس، وبنك الإمارات دبي الوطني، والرعاة الفرعيين: تي إم سي للمقاولات العامة، أرينكو للعقارات، غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، بنك أم القيوين الوطني، فندق الشاطئ بأم القيوين، سنان هايبر ماركت، بن شبيب للصناعات الغذائية.

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