 وصول متسابقي رالي داكار السعودية من 68 دولة استعدادا للانطلاق السبت

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ المشاركون في رالي داكار السعودية 2023، من 68 دولة ،بالتوافد إلى المملكة وتحديداً إلى مدينة ينبع؛ على ساحل البحر الاحمر، استعداداً لانطلاق النسخة الرابعة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2022 وحتى 15 يناير 2023.

ويتأهب المشاركون في ينبع لانطلاق المرحلة التمهيدية من السباق، والتي تبلغ مسافتها 11 كيلو مترا، على أن تبدأ المنافساتُ الرسمية في الأول من الشهر القادم، بمرحلةٍ دائريةٍ حول مدينة ينبع على سواحل البحر الأحمر، مروراً بالعلا، ثم مدينة حائل، والدوادمي، والعاصمة الرياض، وحرض، والربع الخالي، وشيبة، والهفوف، وصولاً إلى الدمام، والتي ستكونُ نقطة الختام، حيث تعدّ هذه النسخة الأطول في جانب المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت منذ عام 2014 ،وفقا لبيان رسمي وزع اليوم الخميس.

وتخضع جميع المركبات المشاركة في الرالي، اليوم الخميس ، لمرحلة الفحص الفني والتقني، وذلك للتأكد من مطابقتها للشروط، وضمان امتثال المركبات لقوانين الرالي، وتعليمات الأمان كافة، على أن تستمر هذه العملية على مدى يومين.

يشار إلى أن المشاركين في هذه النسخة من رالي داكار 2023، يبلغ عددهم 820 سائقاً وملاحاً، يمثلون 68 دولة مختلفة، بإجمالي 455 مركبة في مختلف فئات السباق، منها 125 دراجة نارية، و73 سيارة، و56 شاحنة، و47 مركبة في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية "تي 3"، و46 مركبة في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري "تي 4"، و19 درّاجة نارية رُباعية العجلات "كوادز"، إلى جانب 89 سيارة وشاحنة في فئة كلاسيك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز