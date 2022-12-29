بتكلفة 8 ملايين درهم.."أبوظبي للدراجات" يدشن مشروع تطوير مسار الدراجات بالعين

المصدر: وام

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يدشن نادي أبوظبي للدراجات في 13 يناير المقبل مشروع تطوير وتأمين مسار الدراجات الهوائية في منطقة البطين بمدينة العين، والذي يبلغ طوله 23 كيلومتراً، بتكلفة اجمالية تبلغ 8 ملايين درهم.

يأتي المشروع ضمن جهود الجهات المعنية بأبوظبي في تعزيز نمط الحياة الصحية لجميع أفراد المجتمع بدولة الإمارات.

وأوضح النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدرجات، أن الاستعدادات تجرى حالياً على قدم وساق للانتهاء من المشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد، حرصًا على المساهمة في مسيرة النمو والتطور بدولة الإمارات من خلال التركيز على الجوانب الخاصة بتحسين جودة الحياة، وتحفيز أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي وحيوي.

وأشار إلى أن المشروع يعد أحد الإنجازات المهمة لمدينة العين في مجالات التنمية الحضارية والعمرانية وتطوير البنية التحتية.

وأضاف أن المشروع يمثل بداية موفقة وقوية لعام 2023، ويترجم توجيهات القيادة الرشيدة، بضرورة تنفيذ مشاريع طموحة وإطلاق مبادرات مميزة، بتوفير أماكن تساهم في تشجيع السكان على ممارسة الرياضة بشكل عام وهواية ركوب الدراجات الهوائية بشكل خاص، مع مراعة أن تكون البنية التحتية في المناطق السكنية المجاورة للمسار تشجع وتسهل عملية وصول السكان لممارسة هذه الرياضة لما لها من فوائد صحية عديدة.

وأكد أن بلدية مدينة العين المعنية بتنفيذ المشروع، راعت عند تنفيذها عمليات تعديل وتصحيح المسارات، تطبيق أفضل المعايير والمواصفات الفنية العالمية، بما يتوافق مع طبيعة المناطق التي تغطيها المسارات وحركة المرور فيها، فضلاً عن توفير كافة وسائل الأمن والسلامة لمستخدمي الدراجات.

وأشار إلى أنه تم تزويد المسارات بكاميرات عين الصقر وكاميرات مراقبة تعمل على مدار 24 ساعة يوميا وعلى مدار جميع أيام الأسبوع.

وقال النخيرة الخييلي: يعد مشروع تطوير مسار الدراجات الهوائية بمدينة العين، إضافة نوعية لحزمة مشروعات البنية التحتية التي تنفذها حكومة أبوظبي، لتشجيع الأنشطة الرياضية والترفيهية للارتقاء بمستوى جودة الحياة في الإمارة، وتسهيل الوصول بين المشاريع التطويرية ومناطق الجذب.

وأضاف ان المسار يخدم العديد من المناطق الحيوية الممتدة على شارع الشيخ حمدان بن محمد بمدينة العين منها البطين، والخبيصي، والمرخانية، والطوية، والجيمي، والدهماء، والسلامات، ويمكن للجمهور الاستفادة من حزمة المرافق الخدمية الأخرى التي يعكف النادي على توفيرها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الخييلي أن المشروع يعد جزءًا من مخطط شامل أقرته الجهات المعنية ودائرة البلديات والنقل، لتطوير مسارات الدراجات الهوائية، ويهدف لربط جميع المناطق الحيوية في المدينة، بمنظومة متكاملة من المسارات المخصصة للدرجات الهوائية تلبي احتياجات كافة ممارسي هذه الرياضة.

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