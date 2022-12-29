افتتاح التسجيل و«الترصيص» في «مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن»

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت إدارة مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «التلة - 2023» فتح باب التسجيل للإبل المشاركة في المزاينة، التي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 6 يناير المقبل.

ويمكن للمشاركين التسجيل عبر التطبيق الذكي لمهرجان الظفرة، فيما بدأ المهرجان تركيب الشريحة الإلكترونية «الترصيص» للإبل المشاركة في المزاينة، إذ يستمر الترصيص لغاية 31 ديسمبر الجاري من الساعة 8 صباحاً، ولغاية 12 ظهراً في موقع المزاينة في التلة بإمارة عجمان.

ويأتي تسجيل وترصيص الإبل في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق مزاينة الإبل، ضمن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة، وتسهيلاً على ملاك الإبل، من خلال تقديم خدمات المهرجان إلكترونياً عبر الهاتف الذكي.

ويتاح التسجيل عبر التطبيق الذكي لمهرجان الظفرة على مدار الساعة، ويمكن للراغبين بالمشاركة الاطلاع على الشروط والتعليمات الواجب مراعاتها، والبيانات المطلوبة للتسجيل من خلال التطبيق، إلى جانب إرسال الاستفسارات والتواصل مع إدارة المهرجان بشكل مباشر عبر محادثات التطبيق، والاطلاع لاحقاً على نتائج المسابقات، وتحديث البيانات وغيرها من الخدمات الإلكترونية.

وتهدف مزاينة الإبل في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة إلى الحفاظ على التراث الإماراتي والخليجي والعربي، وما يرتبط به من عادات، والحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، والمساهمة في تطوير السياحة الثقافية وتحفيز النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات.

بالإضافة إلى الترويج لدولة الإمارات لجلب عشاق السياحة التراثية من جميع أنحاء العالم، واستقطاب المزيد من الزوار، لحضور الفعاليات المختلفة، والاطلاع على معالم الإمارات والبيئة الصحراوية، والتعريف بمزاينات الإبل وارتباطها بالموروث الثقافي الإماراتي والخليجي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز