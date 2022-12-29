مدية آل مكتوم بطلة «السيدات الإماراتيات» في بطولة السلم للدراجات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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حققت الشيخة مدية بنت حشر آل مكتوم من فريق «ووش» المركز الأول في سباق السيدات الإماراتيات، الذي أقيم أمس.

ضمن الموسم السابع من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 5 ملايين درهم.

وامتد سباق السيدات الإماراتيات لمسافة 107 كلم في منطقة سيح السلم بمحمية المرموم، بمشاركة 61 متسابقة منها 28 لاعبة بشكل فردي و33 لاعبة من 6 فرق هي شرطة دبي، ووش، الشعفار جميرا، البطين، ياسي وسايكلست أت.

وأسفرت نتائج السباق عن سيطرة مطلقة لفريق «ووش» على المراكز الثلاثة الأولى، حيث توجت الشيخة مدية بنت حشر آل مكتوم بالمركز الأول وحصلت شيخة عيسى من الفريق نفسه على المركز الثاني، وجاءت زهرة حسين في المركز الثالث. وبلغ مجموع جوائز السباق 850 ألف درهم، منها 150 ألف درهم لصاحبة المركز الأول، و100 ألف للمركز الثاني و80 ألفاً للمركز الثالث، بالإضافة إلى جوائز مالية متباينة حتى المركز العشرين.

وعلى صعيد ترتيب الفرق، حل فريق «ووش» بالمركز الأول، وحل فريق الشعفار ثانيا، والبطين ثالثاً.

وأكد عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن سباق الإماراتيات شهد مستوى فنياً عالياً، وتطوراً واضحاً.

برنامج حافل

يتضمن برنامج المنافسات للموسم السابع 7 سباقات لمختلف الفئات تستهدف مشاركة أكثر من 1000 دراج، فبعد إقامة سباقي الهواة الإماراتيين والإماراتيات، سيكون الترقب الآن لإقامة السباق الثالث «سباق النخبة» الرجال، الذي يقام 8 يناير المقبل.

حيث سينطلق من بيت الشيخ سعيد في الشندغة، وينتهي في سيح السلم لمسافة 172 كلم، ويمر المسار ببيت الاتحاد، مركز دبي التجاري، متحف المستقبل، السوق المالي، شارع السعادة، ميدان، شارع زايد بن حمدان، تقاطع شارع إكسبو 2020 بالاتجاه إلى شارع القدرة وصولاً إلى مضمار القدرة للدراجات الهوائية في سيح السلم.

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