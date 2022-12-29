20 ألف مشارك بـ «الدورة العمالية» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تتواصل، على مختلف الملاعب في دبي، منافسات النسخة الرابعة من «الدورة الرياضية العمالية»؛ الأكبر من نوعها، التي يشارك فيها أكثر من 20 ألف عامل من مختلف الشركات في دبي، وينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، والشركاء الاستراتيجيين شرطة دبي وبلدية دبي، تحت شعار «إسعادهم هدفنا»، وتستمر حتى 31 مارس 2023.

وتقام منافساتها في مواقع مختلفة عدة بدبي، وتتضمن 10 ألعاب رياضية هي: كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، الريشة الطائرة، مصارعة الذراعين، اليوغا، شد الحبل، الكريكت، سباق الطريق، والسباحة.

وتوج فريق دلسكو جهوده بإحراز لقب بطولة الكرة الطائرة بعد تغلبه على فريق مجموعة النابودة للإنشاءات في المباراة النهائية بشوطين كاملين، ليحل فريق النابودة في المركز الثاني، وكان فريق دلسكو قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على فريق إينوك في دور نصف النهائي، فيما كان فريق النابودة قد تأهل بعد فوزه على فريق إمريل.

وتقام منافسات الدورة الرياضية العمالية يوم الأحد من كل أسبوع في 6 مواقع هي: جبل علي، القوز، الجداف، موانئ دبي العالمية، دتكو، ودلسكو، وتقام الدورة برعاية دي بي ورلد ودبي القابضة ودتكو، ودلسكو، ولاند مارك، وورلد سيكيورتي، وبرنامج تقدير.

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