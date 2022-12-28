مدية آل مكتوم تفوز بسباق السيدات في بطولة السلم للدراجات الهوائية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

فازت الشيخة مدية بنت حشر آل مكتوم من فريق ووش بالمركز الأول في سباق الإماراتيات السيدات، الذي أقيم اليوم الأربعاء، ضمن الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية.

وتقام البطولة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله-، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، بجوائز مالية تصل إلى 5 ملايين درهم.

وأقيم سباق السيدات، وهو ثاني سباقات البطولة، في منطقة السيح السلم بمحمية المرموم، وامتد لمسافة 107 كلم، بمشاركة 61 متسابقة.

وجاءت شيخة عيسى من فريق ووش أيضا في المركز الثاني، ورافقتها زميلتها في نفس الفريق، زهرة حسين محمد في المركز الثالث.

وأكد سعادة عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة أن سباق الإماراتيات شهد مستوى فني عاليا وتطورا واضحا وكبيرا للرياضيات المشاركات، حيث قدمن سباقا قويا منذ الانطلاقة وحتى نقطة الختام.

وقال: "نجحت اللاعبات في التعامل مع الرياح الجانبية القوية التي استمرت طوال فترة السباق، وهو الأمر الذي يؤكد ارتفاع مستوى الرياضيات الإماراتيات، والجهد الكبير المبذول من قبل الفرق واللاعبات الفرديات، استعداداً لهذا السباق".

وأضاف: "منذ تنظيم سباق خاص للمرأة في بطولة السلم، لاحظنا التطور السنوي المستمر لرياضياتنا، وهو الأمر الذي يؤكد أن البطولة تحقق أهدافها الكبيرة الرياضية والمجتمعية، ونؤكد أننا ماضون في دعم رياضة الدراجات الهوائية في الدولة".

وبلغ مجموع جوائز السباق 850 ألف درهم، منها 150 ألف درهم لصاحبة المركز الأول، و100 ألف للمركز الثاني و80 ألفا للمركز الثالث، بالإضافة إلى جوائز مالية متباينة حتى المركز العشرين.

وشارك في السباق 28 فتاة بشكل فردي، والبقية تمثلن 6 فرق، وهي: شرطة دبي، ووش، الشعفار جميرا، البطين، ياسي وسايكلست أت.

يذكر أن برنامج منافسات الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية 7 سباقات لمختلف الفئات تستهدف مشاركة أكثر من 1000 دراج من مختلف الفئات، أقيم منه حتى الآن سباقي الهواة الإماراتيين والإماراتيات السيدات.

وسيحمل السباق الثالث عنوان "سباق النخبة" الرجال، ومن المقرر أن يقام يوم 8 يناير المقبل، لمسافة 172 كلم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز