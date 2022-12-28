نصف النهائي «زايد العربية الجامعية» لكرة الصالات اليوم

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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تقام اليوم مباراتا نصف النهائي لبطولة زايد العربية الجامعية لكرة قدم الصالات والتي تقام بمشاركة 15 دولة عربية في مقر جامعة الإمارات بمدينة العين، وبتنظيم من اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي بالتعاون مع الاتحاد العربي للرياضة الجامعية.

ويلتقي في نصف النهائي الفائز من مباراة ليبيا والأردن مع الفائز من مباراة مصر والسعودية، والفائز من مباراة العراق وسوريا مع الفائز من مباراة المغرب والبحرين، على أن تلعب مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية يوم الجمعة المقبل.

وكانت منتخبات ليبيا والأردن ومصر والسعودية والعراق وسوريا والمغرب والبحرين قد تأهلت إلى دور الثمانية الذي أقيمت مبارياته مساء أمس.

وودع منتخبنا الوطني الجامعي لكرة الصالات البطولة من دور المجموعات بعدما حل رابعاً في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط من فوز وحيد.

وعلى هامش البطولة عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية اجتماعه الثامن في دورته الخامسة وذلك برئاسة الدكتور سعيد حمد الحساني رئيس الاتحاد.

وناقش جدول الأعمال موضوعات عدة أهمها انطلاق مسابقة «الحرم الصحي الجامعي» في نسختها الثانية بعد أن حققت نجاحاً باهراً في نسختها الأولى العام الماضي وشاركت فيها العديد من الجامعات العربية، كما أقر المكتب أجندة بطولات ودورات عامي 2023 و2024.

وخلال الاجتماع تم الإعلان عن استضافة الأردن لبطولة تايكواندو للطلاب والطالبات، فيما تستضيف فلسطين بطولة خماسيات كرة القدم للطالبات، وتستضيف المغرب دورة الألعاب الشاطئية والملتقى الطلابي الثاني.

وتستضيف مصر المؤتمر العلمي الأول للاتحاد العربي والذي يقام بعنوان «كوفيد 19 .. التداعيات والتحدي»، حيث سيتم خلاله تقديم أبحاث ودراسات عدة من كل الباحثين العرب، فيما تستضيف سلطنة عمان في 2024 منافسات بطولة الكرة الشاطئية للطلاب والطالبات، فيما تقام بطولة تنس الطاولة بالعام نفسه في سوريا، فيما تقام النسخة الثالثة من بطولة زايد لكرة الصالات في الإمارات.

من جانبه أعرب حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق أحمد شوبير عن سعادته بما تقدمه البطولة من منافسات قوية تبرز العديد من المواهب العربية في كرة قدم الصالات.

وأكد شوبير أن البطولة بدأت كبيرة وتواصلت كذلك حتى النسخة الثانية التي شهدت تطوراً لافتاً من الناحية التنظيمية أو الفنية، وكذلك رغبة جميع الفرق المشاركة في الوصول إلى أبعد نقطة.

وتوقع شوبير أن يكون نهائي البطولة بين كل من مصر والمغرب، حيث يبرز المنتخبان قدرات فنية رائعة.

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