«نصف ماراثون عجمان» السبت

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان، عن تنظيم النسخة الرابعة من سباق «نصف ماراثون عجمان»، بعد غدٍ، والذي سينطلق من حديقة الصفيا، برعاية المستشفى السعودي الألماني، وبالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية، وبمشاركة نخبة من الرياضيين والهواة.

ويأتي سباق «نصف ماراثون عجمان»، ختاماً لأجندة الفعاليات التي نظمّتها دائرة التنمية السياحية في عجمان خلال عام 2022، والتي تهدف من خلالها إلى إبراز الحركة الرياضية المتجددة في الإمارة ومعالمها السياحية، ونشر وتعزيز ثقافة الرياضات الفردية لاستقطاب الشباب، بهدف إعداد جيل جديد من الرياضيين المميزين.

ويعدّ سباق «نصف ماراثون عجمان»، الأكبر من نوعه في الإمارة، لشموله على مسافة رئيسة تبلغ 21.1 كم، بالإضافة إلى ثلاث مسافات أقصر، تبلغ 10 كم و5 كم و2.5 كم، تناسب جميع المستويات والقدرات، بما فيها الأطفال من عمر ثمانية سنوات وما فوق. ويضمّ السباق الفئة المفتوحة وفئة المواطنين، لكلّ من الرجال والسيدات.

وأكّد محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، على أهمية الرياضات المجتمعية، مشيراً إلى أن إمارة عجمان أثبتت قدرتها الدائمة على تنظيم مختلف أنواع الأنشطة والفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مستوى النشاط السياحي والفندقي الذي تشهده الإمارة.

فعالية بارزة

وأضاف الهاشمي: «على مدار الأعوام الماضية، شهدنا زيادة ملحوظة في أعداد المشاركين في سباق «نصف ماراثون عجمان»، وهذا إنجاز رائع، يجسّد روح إمارة

عجمان، ويؤكّد على قدرتها المتواصلة على الابتكار، واليوم أصبح «نصف ماراثون عجمان»، فعالية بارزة ضمن أجندة الفعاليات الرياضية والمجتمعية التي تنظمها دائرة التنمية السياحية، حيث يرحّب بعشاق الرياضة من جميع الفئات والأعمار والمستويات، ويسهم برفع مستوى الوعي حول فائدة اعتماد أسلوب حياة صحية لجميع الأفراد.

من جهتها، أكّدت الدكتورة ريم عثمان الرئيس التنفيذي لمجموعة السعودي الألماني الصحية كراعٍ ذهبي لنصف ماراثون عجمان، حرص إدارة المستشفى على تقديم الدعم الدائم والكامل لإنجاح هذا النوع من المبادرات، والمساهمة في رفع الوعي الصحي في المجتمع عامةً، مشيرةً إلى سعيها الدائم لدعم وتطوير الأنشطة الرياضية في عجمان، بهدف خلق تأثير إيجابي في الرياضة العالمية، بالإضافة إلى تحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة على مختلف أنواعها».

ويقام «نصف ماراثون عجمان»، برعاية المستشفى السعودي الألماني كراعٍ ذهبي، ومياه غلفا الموزّع الرسمي للمرطبات، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان، والإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، وبلدية عجمان، وشركة القدرة للخدمات الرياضية، وفريق نبض الإمارات التطوعي، وساند.

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