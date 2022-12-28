9 فرق تشارك في بطولة «كأس اتحاد البولو»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلن نادي دبي للبولو والفروسية، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للبولو، عن مشاركة 9 فرق في بطولة «كأس اتحاد البولو» (لان تو كابيتال)، خلال الفترة من 4 وحتى 14 يناير 2023.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم ظهر اليوم، الأربعاء، بمقر نادي دبي للبولو والفروسية، وبحضور محمد خالد عبد الغفار حسين أمين عام اتحاد الإمارات للبولو، وسانتياغو توريغيتار مدير لجنة البطولات في الاتحاد، ولان تشيركي الرئيسة التنفيذية، ومؤسسة «لان تو كابيتال»، وجان عزام مدير البولو في النادي.

ويشارك في البطولة فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق «إيه إم»، بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، وفريق بن دري وفريق أبوظبي وفريق غنتوت وفريق لان تو كابيتال.

وفريق طاهر وفريق انكورا وفريق لامار، تم توزيعها على ثلاث مجموعات، ضمت الأولى فرق الإمارات وأبوظبي ولان تو كابيتال، وجاء في الثانية فرق بن دري وطاهرة وغنتوت، وضمت الثالثة فرق انكورا ولامار وإيه إم، وستنطلق مباريات البطولة في الرابع من يناير المقبل، بلقاء يجمع بين الإمارات وأبوظبي.

شكر وإشادة

وجّه محمد خالد عبد الغفار حسين، الشكر لنادي دبي للبولو والفروسية، لتنظيمه واحتضانه لهذه البطولة، والشكر موصول للشركة الراعية «لان تو كابيتال»، وإلى جميع الفرق المشاركة بالبطولة، متمنياً النجاح والتوفيق لهذه البطولة الوليدة والجديدة، مشيراً إلى أن اتحاد اللعبة، بقيادة محمد الحبتور، يثمن هذه البطولة، والدور الكبير الذي تقوم به إدارة نادي دبي للبولو والفروسية.

من ناحيته، أعربت لان تشيركي الرئيسة التنفيذية ومؤسسة «لان تو كابيتال»، عن سعادتها برعاية البطولة، وبمشاركة فريقها ضمن الفرق المشاركة والمنافسة على اللقب بنسخته الأولى.

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