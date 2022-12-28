400 فعالية رياضية بدبي في 2023

المصدر: دبي - البيان

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اعتمد مجلس دبي الرياضي قائمة الفعاليات الرياضية لـ 2023 التي تزيد على 400 فعالية دولية ومحلية تقام على مدار العام.

وفي مختلف مناطق دبي، لتوفر الفرصة لمئات آلاف الرياضيين من المحترفين والهواة للتنافس وممارسة هواياتهم في جميع الألعاب الرياضية.

وتشهد دبي خلال شهر يناير وحده تنظيم أكثر من 50 بطولة رياضية دولية ومحلية، ويأتي في صدارتها «دوري دي بي ورلد الدولي للكريكت» الذي يضم 34 مباراة (تي 20) وينطلق في استاد دبي الدولي للكريكت يوم 13 يناير، ويتنافس فيه 6 فرق هي فرسان أبوظبي، ديزرت فايبرز، دبي كابيتالز، جلف جاينتس، إم آي الإمارات، ومحاربو الشارقة، بمشاركة اللاعبين الدوليين الأعلى تقييماً.

ويقام سباق القوارب الشراعية من دبي إلى مسقط يوم 3 يناير وينظمه نادي دبي للإبحار الشراعي للعام الثلاثين على التوالي، ويعد أقدم سباق بحري من نوعه في المنطقة، وتتجاوز مسافته 360 ميلاً بحرياً، وهو أحد السباقات المعتمدة من الاتحاد الآسيوي للإبحار الشراعي والنادي الملكي للإبحار المحيطي، ويواجه خلاله المتسابقون تحديات مختلفة.

حيث ينطلق السباق من نقطة البداية من نادي دبي للإبحار الشراعي وينطلق المتسابقون بيخوتهم عبر مياه الخليج العربي إلى المياه العميقة للمحيط الهندي، مروراً بمضيق هرمز، مروراً بشبه جزيرة مسندم، لينتهي في مارينا بندر الروضة بالعاصمة العمانية مسقط كما يأتي تحدي هانكوك دبي 24 ساعة للسيارات السريعة في صدارة الفعاليات الدولية.

حيث يقام يوم 13 يناير في حلبة «دبي أوتودروم» في قلب «موتور سيتي»، ويستمر حتى 15 يناير بمشاركة 100 سيارة، ويعد هذا السباق انطلاقة موسم رياضة السيارات العالمية،.

حيث تستضيف دبي الجولة الافتتاحية لسلسلة سباقات 24 ساعة لعام 2023 والتي تتضمن تسع محطات عالمية، ويقام السباق في دبي منذ عام 2006.

الكأس الفضية

وتنطلق منافسات الكأس الفضية للبولو يوم 21 يناير التي ينظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في مقره بمشاركة أقوى الفرق العالمية وتستمر منافساته حتى 4 فبراير، كما ينظم اتحاد الإمارات للشطرنج فعاليات مهرجان الإمارات الدولي الثامن للشطرنج (دبي 2023) خلال الفترة من 10 إلى 15 يناير في فندق كراون بلازا.

وتقام بطولة دبي ديزرت كلاسيك للغولف في نادي الإمارات للغولف خلال الفترة من 23 إلى 29 يناير، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم العالم في الغولف، وتعد البطولة من أبرز فعاليات الغولف في المنطقة، وتنطلق منافسات النسخة 32 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة يوم 27 يناير في نادي النصر الرياضي وتستمر حتى 5 فبراير.

كما يشهد شهر يناير تنظيم العديد من الفعاليات المحلية من أبرزها سباق السلم للدراجات الهوائية، والدورة الرياضية العمالية الرابعة، وبطولة مدارس دبي لكرة القدم.

وسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، وترايثلون روي نصر التذكاري، وبطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، ونصف ماراثون خور دبي، والسباقات التجريبية استعداداً لسباق سبينس 92 للدراجات الهوائية، وترايثلون ديرة، وسباق وادي بيه للجري في حتا، وغيرها الكثير من الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تقام في مختلف مناطق دبي في البر والبحر.

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