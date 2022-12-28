سالم الشميلي بطل الهواة في «السلم للدراجات»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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حقق سالم الشميلي، دراج فريق الشعفار جميرا، لقب سباق الهواة الإماراتيين الرجال، مساء أمس، ضمن الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، بجوائز مالية تصل إلى 5 ملايين درهم.

وجاءت منافسات سباق الهواة الإماراتيين الرجال قوية وتنافسية على امتداد المسافة البالغة 147 كلم في منطقة سيح السلم في المرموم، بمشاركة 121 دراجاً من 9 فرق، هي شرطة دبي، والوثبة 1 و2، والشعفار جميرا، وربدان 1 و2، وتورك، وياسي 1 و2، إضافة إلى عدد من الدراجين الذين شاركوا بشكل فردي.

وحقق سالم الشميلي المركز الأول بعدما قطع المسافة في 3 ساعات و27 دقيقة، وكسب جائزة مالية تبلغ 200 ألف درهم، يليه زميله في فريق الشعفار جميرا راشد البلوشي، الذي حصد جائزة المركز الثاني التي تقدر بـ150 ألف درهم، وجاء ثالثاً أحمد حسن من شرطة دبي، وكسب جائزة مالية تبلغ 100 ألف درهم، علماً أن مجموع جوائز هذا السباق بلغت مليون درهم.

وتتواصل فعاليات البطولة اليوم بإقامة سباق الإماراتيات، الذي سيمتد لمسافة 107 كيلومترات في الموقع نفسه في منطقة سيح السلم في المرموم.

حضر المنافسات عمير جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأعضاء اللجنة المنظمة العليا ماجد عبدالرحمن البستكي رئيس اللجنة الإعلامية، ورامي بسام النابلسي رئيس اللجنة المالية والتسويق، ومحمد عبدالله الموسى رئيس اللجنة اللوجستية.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم سموه الكبير للحدث، وتوجيهاته الأبوية باستمرارية تطوير البطولة وشمول أكبر عدد من الفئات فيها، ما يمنح المشاركين أكبر تحفيز لتقديم الأداء التنافسي الذي يليق بهذه البطولة.

تفاعل

وعبّر الفلاسي عن سعادته بالتفاعل الذي وجده من المشاركين الهواة الإماراتيين، الذين حرصوا على التواجد مبكراً للتسجيل رغم هطول الأمطار الصباحية، حيث أكد الجميع رغبتهم في المشاركة في الحدث مهما كانت حالة الطقس، وهو الأمر الذي يؤكد مكانة هذه الرياضة في نفوس شبابنا، وحرصهم على تطوير مستوياتهم والتنافس من خلال الفرق أو الأفراد.

وأشاد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بالمستوى الفني الذي قدمه المشاركون، وهو الأمر الذي يؤكد استعداد الفرق الجيد لهذه البطولة، والحرص على تقديم أفضل أداء فيها، ما منح الموسم السابع أفضل انطلاقة من حيث قوة التنافس والندية، كما ثمّن جهود شركاء النجاح من الجهات الحكومية التي تحرص جميعاً على المساهمة في إنجاح الحدث الكبير وتحقيق أهدافه الرياضية والمجتمعية.

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