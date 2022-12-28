إسماعيل القرقاوي: سلة شباب الأهلي تمثل جميع أندية الإمارات

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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أشاد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة بالمستوى المشرف الذي قدمه شباب الأهلي في مباراته الثانية ببطولة سوبر الأندية الآسيوية.

والذي توجه بالفوز على كاظمة الكويتي بنتيجة 91 - 86، في انتظار لقاء الهلال السعودي الاثنين المقبل في دبي، والذي يسعى خلاله شباب الأهلي للتمسك بصدارة المجموعة التي تضم أيضاً البشائر العماني، وأكد القرقاوي بعد لقائه اللاعبين والجهازين الإداري والفني على مضاعفة الجهد في الجولات المقبلة والتمثيل المشرف، لأن شباب الأهلي لا يمثل نفسه فقط في هذه البطولة القارية إنما كل الأندية الإماراتية.

لافتاً إلى أن الفريق يملك كل الإمكانيات الفنية التي تؤهله لتحقيق هذا الهدف، وأضاف إن كل مقومات النجاح حدثت في تلك الأمسية الرائعة في مقدمتها التجهيزات التي قامت بها لجنة الألعاب بالنادي بقيادة الفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة القطاع الرياضي بشباب الأهلي، إضافة لجهود الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي مما ساعد على نجاح المباراة علاوة على الوقفة المشرفة للجماهير الوفية التي آزرت فريقها طوال الأشواط الأربعة، وفي الوقت نفسه حرص القرقاوي على زيارة لاعبي كاظمة في غرفة الملابس وتهنئتهم على أدائهم المشرف، متمنياً لهم التوفيق في المباريات المقبلة.

من جانبه عبر سعيد عتيق مساعد مدرب شباب الأهلي عن سعادته بهذا الفوز الثمين والأداء الذي قدمه اللاعبون وتمسكهم بالفوز حتى اللحظات الأخيرة التي ضغط فيها الفريق الكويتي، آملاً أن يكون هذا الإنجاز الجديد دافعاً قوياً لفريقه أمام الهلال السعودي وفي كل الجولات المقبلة، وتجدر الإشارة إلى أن شباب الأهلي كان قد استهل مشواره بالفوز على البشائر العماني وسيلتقي معه في دبي بداية من دور الإياب تليها المباراة الثانية مع كاظمة في الكويت والثالثة والأخيرة مع الهلال في السعودية.

من ناحيته قال زوران زوبفيتش مدرب شباب الأهلي إن الفريق قدم مستوى جيداً والمباراة اتسمت بالقوة والندية بين الفريقين، وأضاف: «كانت مباراة رائعة وشهدت ندية بين الفريقين، واستطعنا تحقيق فوز مهم في مشوار البطولة، لعب أفراد الفريق بمسؤولية خلال المباراة .

وكانت هناك بعض الجزئيات الصغيرة استطعنا من خلال متابعتنا أن نقوم ببعض الحلول التي مكنتنا من الفوز بنتيجة المباراة»، وعن فريق كاظمة أكد المدرب قوة المنافس وكان نداً قوياً، وزاد: «عموماً الفريقان قدما مباراة رائعة المستوى وأعتقد أن الجمهور والمتابعين استمتعوا بمشاهدة المباراة».

درع تذكارية

وأهدى الفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، نادي كاظمة الكويتي درع نادي شباب الأهلي وذلك على هامش مباراة شباب الأهلي وكاظمة، وسلم درع النادي إلى يوسف بو سكندر أمين السر العام لنادي كاظمة الكويتي، بحضور اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، وإبراهيم عبد الملك نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم.

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