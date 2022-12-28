راشد المعلا يشهد منافسات مهرجان أم القيوين للهجن

المصدر: أم القيوين - وام

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شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، اليوم الثاني من مهرجان أم القيوين السابع عشر لسباقات الهجن العربية الأصيلة، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في ميدان اللبسة، بمشاركة كبيرة من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتضمنت منافسات اليوم الثاني إقامة أشواط الرموز الرئيسية لسن اللقايا للجماعة «أبكار وجعدان» في الفترة الصباحية لمسافة 5 كلم، وأشواط الرموز الرئيسية لسن اللقايا للشيوخ «أبكار وجعدان» في الفترة المسائية لمسافة 5 كلم، وسط حضور كبير من ملاك ومحبي رياضة الهجن.

وأسفرت نتائج أشواط الفترة المسائية عن فوز «شديدة» للشيخ محمد بن بطي آل حامد، والمضمر مختار أحمد عبدالملك بالشوط الأول، فيما ذهب خنجر الشوط الثاني لـ«النمر» لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، والمضمر سالم خلفان بالشاوي الغفلي.

وكان الشوط الثالث من نصيب «زعفرانة» للشيخ محمد بن بطي آل حامد، والشوط الرابع «المارد» للشيخ محمد بن بطي آل حامد، ، والشوط الخامس «النصيبة» للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والمضمر مسري سالم بالعرطي الحميري.

وذهب الشوط السادس لـ«الشميمي» لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، والشوط السابع لـ«الشامية» لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ، والشوط الثامن لـ«هجاج» للشيخ محمد بن بطي آل حامد.

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