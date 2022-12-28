إثارة في سباق الدراجات بمهرجان ليوا الدولي

المصدر: (الظفرة - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسدل الستار على سباق الدراجات دراج ريس في مهرجان ليوا الدولي أول من أمس، والذي شهد إثارة كبيرة في الفئات التنافسية الخمس على مسار بلغ طوله 91 متراً.

وفي الفئة المعدلة سجل أفضل توقيت المتسابق القطري محمد سلطان أمين بزمن قدره 3.894 ثوان، في حين حل ثانياً سلطان خليفة السبوسي بزمن قدره 3.972 ثوان، وجاء ثالثاً أحمد طارق النعيمي بزمن 4.9 ثوان.

وفي فئة الوكالة «يو تي في» حقق عبد الله الدرمكي أفضل توقيت بزمن قدره 5.017 ثوان، وجاء ثانياً سلطان محمد الظاهري بزمن قدره 5.057 ثوان، وثالثاً أحمد محمد آل علي بزمن قدره 5.117 ثوان.

وفي فئة «الباجي» فقد حل في المركز الأول مهنا محمد النعيمي من قطر بزمن قدره 3.779 ثوان، وجاء ثانياً راشد سعيد الكواري من قطر بزمن قدره 3.839 ثوان، وثالثاً ماجد سعيد المنصوري بزمن قدره 3.884 ثوان.

وفي الفئة المفتوحة حقق المركز الأول إبراهيم سعيد الدرمكي بزمن قدره 3.408 ثوان، وحل في المركز الثاني سلطان محمد الظاهري بزمن 3.440 ثوان، وثالثاً سلطان مسعود علي بزمن 3.486 ثوان، أما في فئة «عجلتين وكالة» فقد تمكن راشد القمزي من إحراز أفضل رقم بزمن قدره 5.015 ثوان، وجاء ثانياً محمد علي الهاملي بزمن قدره 5.066 ثوان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز