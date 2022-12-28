«العابر» بطل «ختامية أبوظبي لصيد الكنعد»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أسدل الستار أول من أمس على الجولة الثالثة والختامية من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، وأقيمت احتفالية بهذه المناسبة صاحبت مراسم التتويج التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.

وحقق لقب الجولة الختامية المتسابق أيوب محمود الخاجة من فريق العابر والذي حصد وزن 29.54 كجم، وحل في المركز الثاني فارس علي خلف المزروعي من فريق الظفرة بوزن وقدره 25.10 كجم، وجاء ثالثاً المتسابق محمد علي البلوشي من فريق العابر أيضاً بوزن 23.93 كجم.

وشهدت الجولة إحراز المتسابقين العشرة الأوائل لأوزان متقاربة، حيث كان وزن المتسابق العاشر 20.02 كجم، وهو ما يدل على قوة المنافسة التي استمرت 3 أيام. ومع الإعلان عن نتائج للجولة الثالثة حصد لقب الموسم وبطل المسابقة فريق الطيار.

والمتسابق محمد عبدالله الحمادي والذي أحرز 192 نقطة، متفوقاً على بقية المتنافسين بالوصول للرصيد الأعلى من النقاط في المجموع. وكرم الفائزين سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة السويدي مشرف عام المسابقة، وناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي، وخليفة الرميثي مشرف قسم السباقات التراثية.

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