2022.. عام إنجازات غولف الإمارات

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أيام قليلة ويسدل الستار على عام 2022 الذي جاء حافلاً ومليئاً بالأحداث والبطولات الكبرى في عالم رياضة الغولف، وما بين الانتصارات والانكسارات دارت الشهور وتبدلت الأيام، 2022 تودع أيامها الأخيرة على صفحات «البيان» والتي نستعرض خلالها أبرز ما جاء في أجندة غولف الإمارات محلياً وعربياً وإقليمياً.

اختيار

قبل 3 أشهر، أعلن الاتحاد الآسيوي للغولف عن اختيار اللواء «م» الطيار عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، عضواً مسؤولاً عن رياضة الغولف بالشرق الأوسط في آسيا، وتم الاختيار من قبل أعضاء الاتحاد الآسيوي والاوجوستا ماسترز والا «R&A» خلال اجتماعهم برئاسة الباكستاني تيمور حسن على هامش بطولة كأس نومورا للغولف والمقامة في مدينة مانيلا الفلبينية.

ويؤكد هذا القرار والاختيار الذي صادف أهله ثقة أكبر اتحاد وهيئة مسؤولة عن رياضة الغولف في آسيا والمحيط الهادئ، والتي تضم أكثر من 45 دولة منتسبة إلى APGC وتحت مظلتها، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، ثقتها بقدرة وكفاءة أبناء الإمارات وخاصة أن اللواء الهاشمي يحمل بجعبته الكم الهائل من الأفكار والمشاريع والخطط الطموحة والمنشودة لمستقبل أفضل للعبة وكوادرها.

مونديال الغولف

من المقرر، أن تستضيف دولة الإمارات في أكتوبر من العام المقبل 2023، بطولة العالم لهواة الغولف للرجال والسيدات، وذلك في نسختها الـ 33، التي ستقام على أرض الإمارات بملعب أبوظبي للغولف بالعاصمة أبوظبي، في حدث يقام للمرة الأولى على صعيد دول المنطقة.

ونجح الملف الإماراتي، وبالإجماع، في كسب ثقة أصوات أعضاء الاتحاد الدولي للغولف، وذلك على هامش الاجتماع نصف السنوي الذي أقامه الاتحاد الدولي في فرنسا. وتسلم الاتحاد الإماراتي للغولف، أول من أمس، علم البطولة.

وذلك ضمن مراسم حفل ختام «مونديال النسخة 32»، الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس، في مراسم متبعة تحرص من خلاله الدولة المضيفة على تسليم علم البطولة للدولة التي تستضيف النسخة المقبلة، ليتوجه رئيس الاتحاد الفرنسي للغولف باسكال جريزوت، بتسليم اللواء «م» الطيار عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الغولف الإماراتي، علم البطولة التي ستحط الرحال في نسختها الـ 33 بضيافة الدولة.

وتشارك في البطولة المقامة تحت مظلة الاتحاد الدولي للاعبين الهواة للغولف، لاعبو ولاعبات المنتخبات المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي، في منافسات تجرى أولاً للسيدات على لقب «كأس إسبيريتو سانتو»، متبوعةً بـ «كأس إيزنهاور» للرجال البطولة الأعرق والأضخم عالمياً للهواة، على أن يتكون كل منتخب سواء للسيدات أو الرجال من ثلاثة لاعبين.

غولف سيتروس

وفي منافسات البطولة العربية 21 للشباب تحت 18 سنة والناشئين تحت 15 سنة، والثانية للأشبال تحت 13 سنة، والأولى للفتيات تحت 15 سنة، و12 للسيدات والتي استضافتها الشقيقة تونس، وأقيمت منافساتها في نادي غولف سيتروس وعلى ملعبي الزيتون والغابة في مدينة الحمامات التونسية، وشهدت مشاركة أكثر من 90 لاعباً ولاعبة يمثلون 10 دول عربية.

وكان لبنات وأبناء الإمارات نصيب من غلة الألقاب والميداليات باعتلاء منصات التتويج، والتي تكللت بتتويج منتخب سيدات الإمارات بالميداليات الفضية على مستوى المنتخبات من خلال اللاعبات علياء العمادي وحمدة السويدي وسارة علي، كما حصلت لاعبة منتخبنا للسيدات علياء العمادي على المركز الثاني بمنافسات الفردي وتوجت بالميدالية الفضية.

كما حصد منتخب ناشئي الإمارات تحت 15 سنة والمكون من اللاعبين عبدالله كلبت وراشد النقبي وسلطان الجسمي المركز الثالث وتوج بالميداليات البرونزية، وأنهى منتخب الأشبال تحت 13 سنة والمكون من اللاعبين حميد السويدي وعبدالله درويش وعبدالله سليمان بالمركز الرابع عربياً.

وحصل منتخبنا تحت 18 سنة والمكون من اللاعبين راشد الجسمي وعبدالله السويدي ومحمد سكيك على المركز الرابع، كما حصلت لاعبتنا سارة علي على المركز الرابع بمنافسات فردي فتيات تحت 15 سنه في أول مشاركة لها.

البطولة العربية

وضمن منافسات البطولة العربية الـ 40 لرجال الغولف والتي أقيمت بملعب نادي دريم لاند في مدينة 6 أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي نظمها واستضاف فعالياتها الاتحاد المصري للغولف وأقيمت تحت إشراف الاتحاد العربي للغولف وشهدت مشاركة أكثر من 46 لاعباً مثلوا النخبة من لاعبي الغولف في 13 دولة عربية.

وجاءت نتائج لاعبي المنتخب الإماراتي بشكل عام جيدة رغم مشارة لاعبين من فئة الشباب، إلى جانب نجم المنتخب أحمد سكيك الذي أكد حضوراً قوياً وواصل تقدمه نحو منصة التتويج وصولاً للمركز الثالث وحل زميله خالد الجسمي بالمركز 11 بمجموع 313 ضربة ثم عبيد الحلو 341 ضربة وزميله عبد الله القبيسي 344 ضربة.

البطولة الخليجية

وضمن منافسات البطولة الخليجية للغولف التي احتضنتها الإمارات بالعاصمة أبوظبي الـ 24 للرجال والـ 13 للشباب، والتي أقيمت تحت رعاية وبحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والتي احتضنها ملعب نادي أبوظبي للغولف خلال الفترة من 13 ولغاية 17 مارس الجاري بمشاركة 37 لاعباً يمثلون النخبة بمنطقتنا الخليجية بفئتي الرجال والشباب.

توج راعي البطولة والحفل الختام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وبحضور معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف ونائبه اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي، المنتخب الإماراتي بفئة الشباب الفائز بالمركز الأول بمجموع 474 ضربة، ونال الميدالية الذهبية وكأس البطولة، وحل المنتخب العماني وصيفاً برصيد 489 ضربة ونال لاعبوه الميداليات الفضية.

والمنتخب البحريني ثالثاً والميداليات البرونزية برصيد 505 ضربات، والمنتخب الرابع القطري بمجموع 558 ضربة. وفي فئة رجال الغولف، جاء في المركز الرابع للمنتخب الإماراتي بمجموع 930 ضربةـ في حين، جاء المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب اللاعب الإماراتي أحمد سكيك بمجموع 298 ضربة.

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