خسارة الأبيض والأخضر في «زايد العربية الجامعية» للصالات

المصدر: أبوظبي – البيان

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تلقى منتخبنا الوطني للجامعات الخسارة الثانية له في بطولة زايد العربية الجامعية الثانية لكرة قدم الصالات، التي تستضيفها جامعة الإمارات بمدينة العين بمشاركة 14 دولة عربية، أمام العراق الذي تفوق (3 – 0) بالمجموعة الأولى التي شهدت أيضاً اكتساح المنتخب البحريني لنظيره الصومالي (8 – 0)، فيما تعادل العراق مع ليبيا في اليوم الثالث من البطولة، الذي لعبت فيه بعض المنتخبات مباراتين، وكان منتخبنا خسر باليوم الثاني أمام البحرين، ليبقى بفوز وحيد على الصومال في افتتاح البطولة، ويتصدر العراق المجموعة بـ 9 نقاط ولعب مباراة أكثر من المنافسين

وحقق المنتخب المصري فوزاً عريضاً على الجزائر (7 – 0)، ليحافظ على تربعه على قمة المجموعة الثانية من دون خسارة أو تعادل بـ (9 نقاط)، وعاد الجزائر وخسر أيضاً أمام الأردن (0 – 5)، بينما تعادل فلسطين وسوريا (3 – 3).

أما المجموعة الثالثة فيتصدرها المنتخب المغربي بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بعد فوزه على الأخضر السعودي (3 – 0)، كما فاز عمان على لبنان (3 – 1).

من جانبه أشاد الدكتور سالم بن خميس العريمي نائب رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية رئيس اللجنة العمانية بنجاح الإمارات ممثلة في الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم الجامعية في تنظيم بطولة زايد على الصعد التنظيمية والإدارية كافة، كما شكر الدولة المستضيفة على الاستقبال الرابع وكرم الضيافة لجميع الوفود المشاركة.

وقال العريمي: بطولة زايد العربية تأتي في ثوب مختلف من حيث المشاركة الواسعة من الدول التي وصلت إلى 14 منتخباً، وشهدت مستويات فنية رائعة في الجولتين الأولى والثانية، ومن المتوقع أن تشهد الأدوار ربع ونصف النهائي مستويات وتنافسية أكبر بين الفرق.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، إلى أن دور الاتحاد يتواصل في تجميع الشباب والرياضيين الجامعيين من مختلف الدول العربية تحت مظلة واحدة من خلال البطولات والملتقيات وورش العمل والدورات التدريبية.

وكشف العريمي عن اجتماع للاتحاد على هامش البطولة يتطرق إلى العديد من الأمور المتعلقة بتطوير ودعم الرياضة الجامعية ومناقشة روزنامة البطولات للعام المقبل.

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