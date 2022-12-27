" دبي الرياضي" يعتمد أكثر من 400 فعالية رياضية متنوعة لعام 2023

المصدر: وام

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اعتمد مجلس دبي الرياضي قائمة الفعاليات الرياضية لعام 2023 التي تزيد عن 400 فعالية دولية ومحلية تقام على مدار العام وفي مختلف مناطق دبي توفر الفرصة لمئات آلاف الرياضيين من المحترفين والهواة للتنافس وممارسة هواياتهم في جميع الألعاب الرياضية.

وتشهد دبي خلال شهر يناير وحده تنظيم أكثر من 50 فعالية رياضية دولية ومحلية ويأتي في صدارتها "دوري دي بي ورلد الدولي للكريكت" الذي يضم 34 مباراة (تي 20)، وينطلق في استاد دبي الدولي للكريكت يوم 13 يناير 2023 ويتنافس فيه 6 فرق هي فرسان أبوظبي، ديزرت فايبرز، دبي كابيتالز، جلف جاينتس، إم آي الإمارات، ومحاربو الشارقة، بمشاركة اللاعبين الدوليين الأعلى تقييمًا يتقدمهم سونيل نارين ووانيندو هسارانجا وكولين مونرو وأليكس هالز وجيمس فينس وكيرون بولارد وترينت بولت ومعين علي.

ويقام سباق القوارب الشراعية من دبي إلى مسقط يوم 3 يناير 2023 وينظمه نادي دبي للإبحار الشراعي للعام الثلاثون على التوالي، ويعد أقدم سباق بحري من نوعه في المنطقة وتتجاوز مسافته 360 ميلًا بحريًا، وهو أحد السباقات المعتمدة من الاتحاد الآسيوي للإبحار الشراعي والنادي الملكي للإبحار المحيطي، ويواجه خلاله المتسابقون تحديات مختلفة حيث ينطلق السباق من نقطة البداية من نادي دبي للإبحار الشراعي وينطلق المتسابقين بيخوتهم عبر مياه الخليج العربي إلى المياه العميقة للمحيط الهندي مرورًا بمضيق هرمز مرورًا بشبه جزيرة مسندم لينتهي في مارينا بندر الروضة بالعاصمة العمانية مسقط، ضمن أجواء مليئة بالحماس والمغامرة.

كما يأتي تحدي هانكوك دبي 24 ساعة للسيارات السريعة في صدارة الفعاليات الدولية حيث يقام يوم 13 يناير في حلبة "دبي أوتودروم" في قلب "موتور سيتي" ويستمر حتى 15 يناير 2022 بمشاركة 100 سيارة من أبرزها فيراري، ومرسيدس، وأودي، وبورش، وبي إم دبليو، وفورد وسيات، ورينو، يتنافسون على مدار 24 ساعة متواصلة، ويعد هذا السباق انطلاقة موسم رياضة السيارات العالمية، حيث تستضيف دبي الجولة الافتتاحية لسلسة سباقات 24 ساعة لعام 2023 والتي تتضمن تسع محطات عالمية، ويقام السباق في دبي منذ عام 2006، وهو أحد أقوى سباقات التحمل للسيارات وأكثرها إثارة تشويقًا ويقام ضمن عدة فئات بمشاركة أقوى وأهم الفرق من جميع أنحاء العالم في مختلف الفئات.

وتنطلق منافسات الكأس الفضي للبولو يوم 21 يناير الذي ينظمه نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في مقره بمشاركة أقوى الفرق العالمية وتستمر منافساته حتى 4 فبراير، كما ينظم اتحاد الإمارات للشطرنج فعاليات مهرجان الإمارات الدولي الثامن للشطرنج (دبي 2023) خلال الفترة من 10 إلى 15 يناير في فندق كراون بلازا.

وتقام بطولة دبي ديزرت كلاسيك للغولف في نادي الإمارات للغولف خلال الفترة من 23 إلى 29 يناير، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم العالم في الغولف يتقدمهم روري ماكلوري المصنف الأول عالميًا وتيريل هاتون وتوم فليتوود الفائزين في جولة دي بي وورلد، وتعد البطولة من أبرز فعاليات الغولف في المنطقة، وتنطلق منافسات النسخة 32 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة يوم 27 يناير في نادي النصر الرياضي وتستمر حتى 5 فبراير.

ويشهد شهر يناير تنظيم العديد من الفعاليات المحلية من أبرزها سباق السلم للدراجات الهوائية، والدورة الرياضية العمالية الرابعة، وبطولة مدارس دبي لكرة القدم، وسباق دبي للسنف الشراعية المحلية 60 قدم، وترايثلون روي نصر التذكاري، وبطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، ونصف ماراثون خور دبي، والسباقات التجريبية استعدادًا لسباق سبينس 92 للدراجات الهوائية، وترايثلون ديرة، وسباق وادي بيه للجري في حتا، وغيرها الكثير من الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تقام في مختلف مناطق دبي في البر والبحر.

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