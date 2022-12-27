25 ميدالية تتوّج «دراجات الإمارات» بطلاً للعرب

المصدر: دبي - البيان

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فاز المنتخب الوطني للدراجات بلقب البطولة العربية المجمعة الثانية للدراجات في الشارقة، بحصوله على 25 ميدالية ملونة متفوقاً في رصيد الميداليات الذهبية محققاً 13 ذهبية، بجانب 7 فضيات و5 برونزيات، وحل المنتخب الجزائري ثانياً بـ 32 ميدالية (9 ذهبيات، و12 فضية، و11 برونزية)، وجاء العراق ثالثاً برصيد 7 ميداليات (4 ذهبيات و فضية وبرونزيتين) يليه المغرب وسوريا والسعودية ومصر وتونس وعمان وفلسطين والبحرين ولبنان والكويت.

وأكد الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات أن البطولة حققت النجاح المنتظر في التنظيم والمشاركة، وقال: شهدت البطولة أول اعتماد رسمي للسباقات من الاتحاد الدولي بتسجيل 7 سباقات للطريق والدراجات الجبلية رسمياً، لتكون مؤهلة بالنقاط إلى الأولمبياد.

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