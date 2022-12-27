كأس محمد بن راشد للصقور المسمى الجديد لـ «فخر الأجيال»

المصدر: دبي - البيان

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يطلق مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة «التلواح»، بميدان الروية، وتعدّ الأولى في موسم بطولات الصيد بالصقور 2022 - 2023، وتنطلق منافساتها غداً حتى 14 يناير المقبل، بإجمالي 76 شوطاً، كما ينظم المركز، كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لسباقات الصقور (بطولة فخر الأجيال سابقاً)، التي تقام للمرة الأولى بمسماها الجديد في الفترة من 30 يناير إلى 15 فبراير 2023.

100 شوط

واعتمد المركز جوائز تتجاوز 40 مليون درهم للبطولتين، ويقام كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لسباقات الصقور بإجمالي جوائز تتجاوز 23 مليون درهم، بمجموع 100 شوط منها 20 شوطاً لفئة الشيوخ، و28 شوطاً لفئة العامة مفتوح، و28 شوطاً لفئة العامة ملاك، و10 أشواط لفئة الحرار والشواهين، و8 أشواط لفئة الناشئين، و4 أشواط للنخبة و2 شوط للكأس، وتتأهل الصقور الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في أشواط الرموز والأشواط الرئيسية للمنافسة ضمن أشواط النخبة التي تنطلق 14 فبراير المقبل وتسبق أشواط الكأس لفئات «الشيوخ والعامة مفتوح» (جرناس)، وفئة«العامة ملاك»، (فرخ وجرناس) وأشواط الكأس لفئة الشيوخ والعامة مفتوح (فرخ) وتم تخصيص مليون درهم لكأس الشيوخ، ومثلها لكأس العامة مفتوح المشاركة في أشواط الكأس باليوم الختامي للحدث.

جوائز

ويتجاوز مجموع جوائز بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، 17 مليون درهم مقسمة إلى 5 فئات متنوعة هي الشيوخ، والعامة مفتوح، والعامة ملاك، والحراروالشواهين والناشئين، «فرخ وجرناس»، وتم تخصيص 20 شوطاً لفئة الشيوخ و20 مثلها لفئة العامة مفتوح ومثلها لفئة العامة ملاك و8 أشواط لفئة الحراروالشواهين و8 أشواط لفئة الناشئين.

ويأتي تنظيم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لبطولات الصيد بالصقور انطلاقاً وسيراً على نهج القيادة الرشيدة، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بالحفاظ على الموروث الشعبي ودعم الرياضات التراثية والسعي لإبرازها في المجتمع.

وانتهت اللجنة المنظمة لبطولة فزاع للصيد بالصقور من استعدادات الحدث بإدخال أحدث التقنيات في تنظيم الحدث ودعم الصقارين المشاركين في ظل الإقبال المتزايد على المشاركة من داخل وخارج الدولة.

حافز

وأكد راشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بأن تغيير اسم البطولة إلى كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يشحذ الهمم للتفوق والإبداع، لكي يكون حجم المشاركة أكبر، كما يزيد المسؤولية التنظيمية من أجل إظهار الحدث بالشكل اللائق، نظراً للمكانة التي تبوأتها بطولات فزاع للصيد بالصقور، بداية من بطولة الصيد بالصقور «التلواح»، وصولاً إلى الحدث الكبير في بطولتين رسختا نفسهما في صدارة المشهد في مسيرة بطولات الصيد بالصقور ليس فقط في الإمارات، ولكن في المنطقة والعالم، من حيث قوة المستويات والجوائز الأكبر من نوعها.

وأكد دميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع للصيد بالصقور، اكتمال التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد، مع تطبيق أعلى معايير الرصد الإلكتروني للنتائج بشكل دقيق، وقال: بطولات فزاع في صدارة المشهد محلياً وإقليمياً والتحديات مستمرة لجعل هذا التراث الذي نفتخر به، يظهر بأفضل صورة في المجتمع، إلى جانب التأكيد على أهمية مواصلة تناقله بين الأجيال من خلال إقامة فئة الناشئين التي قدمت لنا عدداً كبيراً من الصقارين.

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