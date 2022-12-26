انطلاق منافسات «يو تي في» بمهرجان ليوا

المصدر: الظفرة - البيان

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تنطلق اليوم فعاليات سباق حلبة ليوا لفئة «يو تي في» تيربو وبدون تيربو للسيارات، التي ينظمها نادي ليوا الرياضي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، على مضمار سباق مخصص لهذه الفئة من ناحية الانحناءات والتضاريس التي تم تعديلها في المسار.

وفي هذه الفئة تنطلق كل سيارة على حدة في محاولة لكسر الرقم والوصول لأعلى معدل في إنهاء المسار، بحيث يتم احتساب التوقيت فور تجاوز السيارة لخط البداية وحتى النهاية، وسيمنح كل متسابق فرصة إجراء محاولتين يتم اختيار التوقيت الأفضل منهما.

ووضعت اللجنة المنظمة شروطاً مهمة للمشاركين تم توفيرها للإطلاع عليها من خلال التسجيل الإلكتروني مسبقاً للمسابقة، وإتاحة اللوائح والقوانين المختلفة لفئات السباق وشروط السلامة العامة وحدود التعديلات المخصصة لكافة المشاركين.

نخبة

ويشارك في السباق عدد كبير من نخبة المحترفين، حيث أكد المتسابق راشد مبارك القمزي والذي يشارك في فئة الـ «ستوك بدون تيربو» أن المتسابقين في كافة الفعاليات ينتظرون سباقات وفعاليات مرعب كل عام، خاصة أنها تقام بنظام احترافي وتشمل العديد من البطولات والرياضات بشكل متواز في فترة قصيرة من الزمن وفي أجواء رائعة.

وقال القمزي: أشارك في أكثر من مسابقة في مهرجان ليوا الدولي، وسعيد لهذه الفرصة التي تتيح لنا الدخول والمنافسة مع أقراننا في هذه الفعاليات، وأشكر المنظمين على هذا العمل الاحترافي الذي يوفر أفضل بيئة تنافسية للجميع.

وقال القمزي: «هو أشبه بسباقات كسر الزمن والسرعة، وبالتالي يجب أن يحاول كل متسابق الوصول للزمن الأفضل في الدورة المخصصة له».

91

من ناحية أخرى وفيما يتعلق بمنافسات الاستعراض الرملي للسيارات على كثبان مرعب، والذي اختتم أول من أمس، فقد سجل الأبطال أرقاماً قوية في الاستعراض الذي شاركت فيه 91 سيارة في الفئات المختلفة.

ففي فئة 6 سلندرات حقق الاستعراض الأجمل وحصد أعلى النقاط المتسابق غريب هادي المنصوري من الإمارات بوصوله إلى 170 نقطة، وفي فئة الهايلوكس فاز بالمراكز الأولى السعودي معاذ صالح النفيسة برصيد 158 نقطة، وفي فئة الـ 8 سلندرات حل في المركز الأول السعودي عبد الرحمن يوسف العريني بـ 194 نقطة.

من ناحية أخرى شارك فريق المظليين المحترفين في فعاليات المهرجان أول من أمس عبر القفز من مسافة 12 ألف قدم في استعراض مبهر، لفت أنظار الجميع من متسابقين وجماهير في منطقة مرعب، وتم استخدام البدلة المجنحة «الوينج سوت» وبقيادة القافز أحمد الشحي، وجاء الاستعراض على مرحلتين استغرقت كل مرحلة 15 دقيقة للوصول لرمال مرعب لاحقاً. وتعد هذه المشاركة هي الأولى لفريق المحترفين في فعاليات تل مرعب.

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