قارب «وزارة الدفاع» بطل «أبوظبي للتجديف التراثي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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توّج القارب «وزارة الدفاع» لمالكه وزارة الدفاع، وبقيادة النوخذة بدر عبد الحكيم محمد ثاني بطلاً لسباق أبوظبي للتجديف التراثي لفئة 40 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية أول من أمس.

وشهد السباق تنافساً قوياً بين القوارب المشاركة، والذي امتد لمسافة 4 كيلومترات، حيث انطلق من جزيرة اللولو، وصولاً إلى محطة النهاية أمام مقر النادي على كاسر الأمواج.

ويأتي تنظيم السباق ضمن الفعاليات والأنشطة السنوية لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، والتي تشهد إقامة العديد من الفعاليات التراثية لكل الفئات، وذلك لتعزيز ودعم الجهود الرامية للحفاظ على التراث البحري الإماراتي وصونه، ونقله للأجيال، من خلال تعريفهم بتفاصيل هذا الإرث الكبير الذي تركه الأجداد والآباء.

توج الفائزين خليفة الرميثي مشرف قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، مشرف عام السباق، وسعيد خليفة المهيري، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وخليفة السويدي، مشرف السباقات الحديثة بالنادي.

وأكد خليفة الرميثي أن السباق حقق الهدف من إقامته، مشيداً بتعاون البحارة والنوخذة المشاركين مع اللجنة المنظمة.

وقال: أقيم السباق في أجواء مثالية مما أتاح الفرصة للبحارة والنوخذة لبذل أقصى جهد من أجل الفوز، والصعود إلى منصة التتويج، مثمناً الحماس والالتزام الكامل والتعاون الذي أظهره المشاركون في كل مراحل السباق، والذي رسم ملحمة تراثية مميزة أسعدت الجماهير على كورنيش العاصمة.

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