24 فريقاً في «الشارقة الدولية لشباب السلة»

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق بعد غدٍ على صالة نادي الشارقة الرياضي في سمنان النسخة الثالثة من بطولة الشارقة الدولية لشباب السلة وتستمر لأربعة أيام، يشارك في البطولة 350 لاعباً ولاعبة يمثلون 24 فريقاً من دول الأردن والهند وإسبانيا وصربيا وكينيا والمضيفة الإمارات،والبطولة ينظمها مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع أكاديمية «جام» الرياضية.

تشارك في فئة البنين تحت 16 سنة 7 فرق عبر مجموعتين تضم الأولى: «صربيا والأردن ومنتخب الشارقة والشارقة» والثانية: إسبانيا وجام وخورفكان، أما فئة تحت 14 سنة فتشارك فيها 8 فرق وتضم المجموعة الأولى:خورفكان والشارقة والرياضي الأردني والهند، والثانية :يونايتد الأردني وإسبانيا وجام ومنتخب الشارقة، وفي فئة البراعم تحت 12 سنة تشارك 6 فرق وتضم المجموعة الأولى: خورفكان والفلبين والشارقة،والثانية:كينيا، وجام ومنتخب الشارقة، فيما تشارك في فئة الناشئات تحت 16 سنة فرق روسيا والهند وأكاديمية جام.

ترحيب

ورحب سعيد علي العاجل المكلف بمهام أمين عام مجلس الشارقة الرياضي بالمشاركين في البطولة، وتمنى لهم التوفيق في منافساتها،وأكد أنها حققت نجاحاً كبيراً في نسختيها الماضيتين مما شجع استمرارها، وقال إن الاحتكاك القوي مع الفرق الدولية يتكفل برفع المستوى وزيادة الخبرة.

وبدوره أشار عبد الله حسين آل علي مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالإنابة أنه تم التنسيق لإقامة المباريات على صالات أندية الشارقة والحمرية والثقة للمعاقين من التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساء بينما تقام مباريات فئة البنات بصالة المدرسة الفرنسية بنادي النصر في دبي، ويشرف عليها فريق فني يضم عماد عثمان أخصائي كرة السلة بالإدارة، وبالنسبة لفرق البنين تحت 16 سنة ستشارك 7 فرق عبر مجموعتين بحيث يصعد الأول من المجموعة التي تضم أربعة فرق وتلعب بقية الفرق بطريقة المقص وتصعد الفرق الثلاثة الفائزة للدور الثاني، وبالنسبة لفئة الأشبال تشارك 8 فرق عبر مجموعتين يصعد منها الأول والثاني، وكذلك الحال في فئة البراعم، وبالنسبة لفئة البنات تشارك 3 فرق من روسيا والهند وأكاديمية جام تلعب بنظام الذهاب والإياب على أن يكون النهائي بين الأول والثاني في الترتيب.

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