«الريشة الطائرة» عضواً في «الأولمبية»

المصدر: دبي - البيان

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وجه اتحاد الإمارات للريشة الطائرة الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بمناسبة قبول انضمام الاتحاد إلى عضوية اللجنة بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وأعربت نورة الجسمي رئيس الاتحاد، عن سعادتها بهذه العضوية التي كللت جهود أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالنجاح وعززت مكانة اللعبة وفتحت الباب أمام المنتخب الوطني للاستفادة من برامج التضامن الأولمبي، والاهتمام بالموهوبين في رياضة الريشة الطائرة ودعم المشاركات الدولية في الدورات الرياضية الخليجية والعربية والدولية، لاسيما بعد نجاح اللاعبين في حصد 5 ميداليات خلال أول مشاركة خارجية في بطولة غرب آسيا والبطولة العربية بالكويت.

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