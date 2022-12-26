ميدالية تاريخية للسيدات في «عربية الدراجات»

المصدر: دبي - البيان

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أحرزت مريم الزعابي الميدالية البرونزية في سباق الدراجات الجبلية بالبطولة العربية المجمعة الثانية للدراجات الهوائية، المقامة في كلباء وهي أول ميدالية للإمارات في فئة السيدات بأول مشاركة للإمارات بالسباق الصعب، وبهذه الميدالية وصل رصيد الإمارات إلى 25 ميدالية محافظة على صدارة البطولة.

ويسدل الستار اليوم على منافسات البطولة العربية بإقامة سباقي الناشئين والكبار، ويشهد سباق الكبار، المعتمد رسمياً في الاتحاد الدولي والمؤهل بالنقاط إلى أولمبياد باريس 2024، مشاركة 32 لاعباً، من ضمنهم 5 لاعبين من منتخبنا هم يوسف ميرزا، خليفة الكعبي، جابر المنصوري، عبدالله جاسم، وعبدالله الحمادي، فيما يشارك 3 لاعبين من الإمارات في سباق الناشئين، وهم حمدان مبارك، حارب المرزوقي، سعيد المنصوري. وعبر منصور بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات عن سعادته بإنجاز مريم الزعابي، وهي الميدالية التاسعة للإمارات في فئتي الشابات والسيدات، منها ميداليات تتحقق لأول مرة، وقال: أكملت الزعابي سلسلة الإنجازات بتحقيق أول ميدالية للسيدات في أول مشاركة في هذه النوعية من السباقات.

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