«هوكس» بطل دوري التنس العالمي

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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حقق فريق «هوكس» لقب النسخة الأولى من دوري التنس العالمي، الذي تم تنظيمه، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وحصد جائزة المليون درهم، وذلك بعد أن حسم المواجهة القوية، التي جمعته مع «كايتس» في ختام البطولة، أول من أمس، بقاعة كوكا كولا أرينا بدبي.

وتأهل «هوكس» و«كايتس» للنهائي الكبير، بعد 5 أيام حافلة بالمواجهات القوية في فردي السيدات وفردي الرجال والزوجي المختلط لنجوم الفرق الأربعة المشاركة، والتي ضمت أيضاً فريقي «إيجلز» و«فالكونز».

وفاز «هوكس» باللقب بعد أن جمع 31 نقطة من المباريات الثلاث مقابل 25 نقطة، جمعها منافسه في اليوم الختامي، وهو اليوم السادس من الدوري، الذي استمر من 19-24 ديسمبر في قاعة كوكا كولا أرينا، وتسلم «هوكس» كأس البطولة من ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي وراجيش بانجا رئيس مجلس إدارة الدوري العالمي، كما تسلم الفريق شيك المليون درهم من د.أماند بوري القنصل الهندي العام، وناصر المرزوقي أمين عام اتحاد الإمارات للتنس، فيما تسلم فريق «كايتس» جائزة مالية بلغت 500 ألف درهم، وضرب نجومه موعداً مع نجوم «هوكس» وباقي الفرق للعودة في العام المقبل، والسعي للفوز بلقب النسخة الثانية من البطولة.

مواجهات

وافتتحت مواجهات الختام بنهائي فردي السيدات، الذي أسفر عن فوز لاعبة فريق «هوكس» الكازاخستانية الينا ريباكينا بطلة النسخة الماضية من بطولة ويمبلدون على لاعبة فيق «كايتس» البولندية ايغا سوياتيك المصنفة رقم واحد في العالم بنتيجة 6 - 3 و6 - 1، فيما حقق «كايتس» لقب نهائي الرجال بفوز لاعبه الكندي فيلكس أوغر الياسيم على لاعب «هوكس» الألماني الكسندر زفيريف بنتيجة 6 - 4 و6 - 3، ثم حقق فريق «هوكس» الفوز بنقاط الزوجي المختلط بفوزه فريقه المؤلف من الروسية انستازيا بافلوشينكوفا، والنمساوي دومينيك ثيم على ثنائي فريق «كايتس» المؤلف من الهندية سانيا ميرزا والدنماركي هولغر رون بنتيجة 7-6 و6-3.

تهنئة

وقال ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي: نهنئ لاعبي ولاعبات التنس في العالم على البطولة الكبيرة والمهمة، التي ولدت من دبي، ووصل صدى نجاحها الكبير والسريع إلى العالم، من خلال نخبة اللاعبين واللاعبات والمدربين المشاركين، وبثت المنافسات عبر أكثر من 125 قناة تلفزيونية في مختلف قارات العالم، كما نهنئ الفائزين وجميع المشاركين في البطولة، لما قدموه من أداء رياضي رفيع المستوى، استمتع به أكثر من 42 ألف مشاهد في المدرجات من مختلف الأعمار والجنسيات، ومعهم ملايين المشاهدين عبر قناة دبي الرياضية الناقل الرسمي للبطولة والقنوات العالمية الأخرى، كما نهنئ راجيش بانجا رئيس مجلس إدارة الدوري العالمي للتنس وفريق عمله، حيث عمل منذ فترة بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي لإطلاق هذه البطولة، وجعلها إضافة كبيرة لعالم التنس، وقد حققت النسخة الأولى نجاحاً كبيراً، كما تم الاتفاق على تنظيمها بشكل سنوي في دبي.

شكر

وقدم راجيش بانجا، رئيس مجلس إدارة الدوري العالمي للتنس الشكر لمجلس دبي الرياضي على دعمه إطلاق وتنظيم هذه البطولة الكبيرة، وتوفير سبل النجاح للحدث العالمي الكبير، الذي خطف الأضواء منذ المباراة الافتتاحية الاستعراضية، التي جمعت الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل ونجم رياضة التنس سابقاً مع أشهر لاعبي التنس في العالم حالياً الصربي نوفاك دوكوفيتش، وشكر أيضاً الشركات الراعية، التي دعمت تنظيم الحدث، والفرق المشاركة، التي قدم لاعبوها أجمل العروض في أجمل مكان وهو كوكا كولا أرينا.

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