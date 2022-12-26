الزرعوني وعنود عيسى بطلا كأس رئيس الدولة لناشئي الشطرنج

المصدر: الشارقة - البيان

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توّج سعود جابر الزرعوني لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للناشئين، فيما حازت عنود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة المركز الأول لفئة الناشئات تحت 14 عاماً. وأقيم حفل ختام البطولة أول من أمس في مركز الأعمال «أدنوك» بأبوظبي وسط مشاركة كبيرة من أندية الدولة الشطرنجية بواقع 105 لاعبين ممثلين لـ17 نادياً.

وتمكن الزرعوني من انتزاع اللقب الأغلى بعد منافسة كبيرة مع لاعبي الأندية المشاركة بالبطولة حتى الجولة الأخيرة من البطولة وليحتكم اللاعبان المتعادلان في المركز الأول إلى المباريات الفاصلة بعد تعادلهما في النقاط ليتمكن لاعب الشارقة سعود جابر الزرعوني من حسم النتيجة لمصلحته ويظفر باللقب وتذهب الوصافة للموهوب لاعب نادي اتحاد كلباء سالم البلوشي فيما احتلّ لاعب نادي الفجيرة محمد يوسف آل علي المركز الثالث.

وجاءت عنود عيسى في المركز الأول للناشئات، وذلك بعدما حققت 7 نقاط ونصف نقطة، من أصل 9 نقاط، فيما جاءت اللاعبة عهود عيسى لاعبة النادي في المركز الرابع، ثم مريم المعيني خامساً، وأبرار المازمي في المركز السابع.

وفي منافسات السيدات أحرزت اللاعبة حنان خليل الحوسني لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما جاءت اللاعبة عبير علي بالمركز الرابع، واللاعبة فاطمة سيف بالمركز السادس، واللاعبة عائشة سيف بالمركز السابع.

سعادة

وأعربت نجلاء الشامسي رئيسة مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة عن سعادتها الغامرة بما حققته اللاعبات المتميزات من نتائج مبهرة مؤكدة أنهن يواصلن الحصول على الخبرات واكتساب المهارات مع كل بطولة يشاركن فيها.

وأشارت الشامسي إلى أن النادي يعمل دائماً على إبراز بطلاته اللاعبات بهمة وامتياز ودعمهن من أجل الخروج بالصورة اللامعة والمشرفة التي تليق بالنادي وبلعبة الشطرنج في الدولة.

وأردفت إن هذا الإنجاز تتويج لجهود المدربين كافة الذين نقلوا خبراتهم في تدريب اللاعبات على الخطط والافتتاحيات التي أهلتهن لتحقيق هذا الإنجاز في هذه البطولة التي نفخر بها جميعاً ومتمنين المزيد من التميز والفخر بهن.

من جهته، أكد عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة هي اللقب الأغلى محلياً، وتعد من أبرز البطولات التي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج والتي تسهم في تسليط الضوء على المواهب الجديدة، ورفد المنتخب بالنجوم القادرين على المنافسة عالمياً، مشيراً إلى أن البطولة هذا العام شهدت منافسات قوية حتى مراحلها الأخيرة، متمنياً للموهوب سعود جابر الزرعوني التوفيق والنجاح في دراسته وفي مسيرته الشطرنجية ومتابعة تألقه وتحقيق إنجازات دولية.

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