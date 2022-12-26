«العاصفة 36» بطل كأس آل مكتوم للتجديف

المصدر: دبي - البيان

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توج طاقم القارب «العاصفة 36» لمالكه حمدان جابر وبقيادة النوخذة بدر محمد ثاني، بطلاً للشوط المحلي للموسم الثاني على التوالي في أغلى بطولات قوارب التجديف سباق النسخة 26 من بطولة كأس آل مكتوم، والذي جرت أحداثه أول من أمس بقناة دبي المائية «الجداف»، وجاء القارب «أطلس 39» لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة حسن الحوسني ثانياً والقارب «الذهب 65» لمالكه أحمد الغملاسي وبقيادة النوخذة ربيع الياهي ثالثاً، وشارك في الشوط 20 قارباً.

وعانق القارب «عهد عمان 44» التابع للجنة العمانية للرياضات البحرية بقيادة النوخذة حميد البحري اللقب الغالي في الفئة المفتوحة والمخصصة لقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، والتي شهدت مشاركة 10 قوارب تمثل النخبة، وحل ثانياً القارب «جميرا 4» التابع لورشة بطي مصبح الغشيش لصناعة القوارب الخشبية وبقيادة النوخذة خلف بطي مصبح المري، فيما جاء ثالثاً القارب «فش فارم 87» لمالكه النوخذة عثمان المنصوري.

وحقق الحدث الكبير الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نجاحاً كبيراً، وتحول السباق إلى كرنفال ومهرجان شعبي تراثي مزج بين العراقة والحداثة من خلال الأنشطة والفعاليات المتعددة في موقع السباق بمنطقة الجداف من خلال مشاركة أطفال عزبة البوش من إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وورشة «الجالبوت» لصناعة القوارب ومستلزمات صيد الأسماك والفرقة الحربية إلى جانب إقامة منافسات بطولة افتراضية للتجديف الحديث، وخطفت المنافسة القوية الأنظار بسبب تقلبات الجو وسرعات الرياح التي تمنع النواخذة والبحارة من إظهار مهاراتهم ولكن التنظيم الاحترافي ساعدهم في رسم صورة رائعة في مياه قناة دبي المائية.

تتويج

وقام بتتويج أبطال الشوطين المحلي والمفتوح، سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يرافقه خالد خميس بن دسمال عضو مجلس الإدارة ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي ومحمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية والمقدم علي عبدالله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي.

إشادة

وأشاد سيف جمعة السويدي بالنجاح الكبير الذي حققه حدث سباق النسخة 26 من بطولة كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، وثمن الدور المهم والمؤثر لشركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تقف دوماً وراء نجاح الفعاليات في النادي وأثنى على تعاون العديد من الجهات الوطنية في تنفيذ البرامج المصاحبة والتي حولت البطولة إلى كرنفال ومهرجان مجتمعي بديع مزج العراقة بالحداثة، مشيداً بتعاون مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وباور فيت للأنشطة وورشة الجالبوت لصناعة القوارب.

وهنأ سيف جمعة السويدي الفائزين في سباق كأس آل مكتوم ملاك ونواخذة وبحارة القاربين «العاصفة 36» و«عهد عمان 44»، والتي توجت جهودها في الموسم بمعانقة أغلى الألقاب في الفئتين المحلية والمفتوحة، مشيداً بعطاء القوارب الثلاثين التي شاركت في الحدث ورسمت صورة رائعة من الماضي الجميل في قناة دبي المائية إحدى أجمل واجهات دبي البحرية.

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