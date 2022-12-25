مريم الزعابي تحرز ميدالية تاريخية للإمارات في البطولة العربية للدراجات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرزت لاعبة المنتخب الوطني مريم الزعابي الميدالية البرونزية في سباق الدراجات الجبلية بالبطولة العربية المقامة في الشارقة، والمستمرة حتى 27 ديسمبر الجاري، وهي أول ميدالية للإمارات في فئة السيدات بأول مشاركة.

ونجحت مريم الزعابي في حصد الميدالية البرونزية بعد أن احتلت المركز الثالث في السباق خلف لاعبة منتخب المغرب وصال بابو صاحبة المركز الأول، ومروة الحاج لاعبة منتخب لبنان الوصيف، لترفع الزعابي رصيد الإمارات من الميداليات إلى 25 ميدالية حافظت بها على صدارة البطولة.

ويسدل الستار عن منافسات البطولة بعد غد الثلاثاء بسباق الدراجات الجبلية للناشئين والكبار، وهو السباق المعتمد رسمياً من الاتحاد الدولي للدراجات ومؤهل بالنقاط إلى أولمبياد باريس 2024.

ويشهد سباق الكبار مشاركة 32 لاعبا من مختلف الدول العربية المشاركة، من ضمنهم 5 لاعبين من منتخبنا الوطني بقيادة يوسف ميرزا، بجانب كل من خليفة الكعبي، وجابر المنصوري، وعبدالله جاسم، وعبدالله الحمادي.

كما ينطلق اليوم الختامي بسباق الناشئين ويشارك فيه 3 لاعبين من الإمارات هم حمدان مبارك، وحارب المرزوقي، وسعيد المنصوري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز