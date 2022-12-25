نادي الشارقة يتربع على عرش بطولة المبارزة

المصدر: البيان

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فرض نادي الشارقة الرياضي سيطرته على بطولة الاتحاد للمبارزة تحت 17 و20 سنة التي استضافتها صالة أسماء بنت النعمان في دبي بمشاركة أكثر من 140 لاعباً ولاعبة يمثلون أندية الدولة مع مشاركة نادي العدالة السعودي.

ونجح أبطال نادي الشارقة في الظفر بـ 11 ميدالية ملونة وضعتهم في صدارة ترتيب البطولة حيث نال 4 ميداليات ذهبية و2 ميدالية فضية و5 ميداليات برونزية.

وجرت البطولة خلال يوم واحد لإتاحة الفرصة للاعبي المنتخب الوطني الذين يستعدون للاستحقاقات الآسيوية مطلع يناير المقبل وهي البطولة الثانية لفئة تحت 17 سنة والخامسة لفئة تحت 20 خلال موسم المبارزة الإماراتي.

وأظهر أبناء نادي الشارقة تحت 17 سنة مستويات كبيرة في البطولة وقدموا الأفضل واستطاعوا التتويج بـ 6 ميداليات متنوعة منها ميداليتين ذهبيتين وفضية وثلاث برونزيات .

ولم يتنازل فريق المبارزة بنادي الشارقة تحت 20 سنة عن مكانته في الصدارة فقدم لاعبوه السهل الممتنع ليظفروا بـ 5 ميداليات ملونة منها ذهبيتين وفضية وبرونزيتين.



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