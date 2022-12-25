شاهد يكشف مفاجأة بحادثة مباراة السوبر المصرية للسلة

المصدر: البيان

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كشف شاهد عيان مفاجأة بحادثة مباراة كأس السوبر المصرية للسلة التي انهارت خلالها منصة مشجعي نادي الاتحاد.

وأوضح محمد يحيى، وهو صحفي بجريدة «أهل مصر»، أن صالة مباراة الأهلي والاتحاد لم يكن بها إسعاف.

وقال يحيى، خلال مداخلة هاتفية أمس مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن توقف مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في سوبر كرة السلة للرجال، يعود لسقوط منصة كان يقف عليها مشجعي نادي الاتحاد يشجعون بحماس فريقهم الذي كان فائزاً في ذلك الوقت.

وأضاف أنه يوجد إصابات خطيرة وأخرى متوسطة، وبعض الحالات في حالة إغماء، مشيراً إلى أن صالة حسن مصطفى التي أُقيمت بها المباراة لم يكن بها إسعاف.

ولفت إلى أنه تدخل الفريق الطبي لكل من الفريقين لإنقاذ الحالات المصابة التي تم نقل بعضها إلى المستشفى، والبعض الآخر تم إسعافه داخل الصالة.

وأشار إلى أن عدد جماهير الاتحاد في الصالة كان نحو 500 مشجع، بينما الأهلي نحو 300 مشجع.

يُذكر أن الأهلي فاز بلقب الدوري والكأس في الموسم الماضي، وكان الاتحاد وصيفاً في البطولتين، كما يحمل الاتحاد السكندري لقب البطولة في آخر نسختين.

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